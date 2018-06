G7-landen willen afweersysteem uitbouwen tegen manipulatie en propaganda SVM

09 juni 2018

10u28

Bron: Belga 4 De landen van de G7 willen een nieuw afweersysteem uitbouwen om het hoofd te bieden aan destabilisatiepogingen van landen zoals Rusland. Dat heeft het Duitse persbureau dpa vernomen. Het zogenaamde 'Rapid Response Mechanism' (RRM) moet een gecoördineerde en duidelijke reactie op verkiezingsmanipulatie, propagandaoorlogen en andere "onaanvaardbare handelingen" mogelijk maken.

Rusland wordt er door de Amerikaanse geheime diensten onder meer van beschuldigd de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton schade te hebben berokkend door de e-mailserver van het Democratisch Nationaal Comité te hacken. Daarnaast wordt Moskou er door verschillende landen van beschuldigd bewust foute informatie te hebben verspreid om de publieke opinie te manipuleren. en partijen en bewegingen die vijandig staan tegenover de Europese Unie te ondersteunen.

Via het nieuwe afweersysteem zal informatie over dergelijke aanvallen systematisch geanalyseerd en uitgewisseld worden. Ideaal gezien volgt daarna een gecoördineerde reactie, die kan leiden tot tegencampagnes of zelfs sancties.

Het akkoord over het nieuwe systeem kwam er in de marge van de G7-top in het Canadese La Malbaie.

Gisteren nog riep de Amerikaanse president Donald Trump de G7-landen op om Rusland opnieuw toe te laten tot de groep van vooraanstaande industriële staten. Moskou maakte deel uit van de G8, maar werd in 2014 uit de groep gezet naar aanleiding van zijn annexatie van het Oekraïense schiereiland Krim. Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk lieten al weten tegen een terugkeer van Rusland te zijn zolang het land niet van standpunt verandert over de situatie in Oekraïne en de Krim. Japan onthield zich van commentaar.

