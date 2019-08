G7-landen trekken 20 miljoen euro noodhulp uit voor Amazone TT

26 augustus 2019

16u40

De G7-landen hebben besloten om 20 miljoen euro uit te trekken voor de bestrijding van de bosbranden in de Amazone. De Franse president Emmanuel Macron zei in Biarritz dat het geld voornamelijk is bedoeld voor de inzet van blusvliegtuigen.

Met het geld willen de zeven grootmachten blusvliegtuigen van het type Canadair inzetten tegen de vele branden die het woud momenteel teisteren en bezorgdheid op het internationale toneel veroorzaken. “Ik wil hier even herinneren aan de cijfers: het Amazonewoud slaat 14 procent van de wereldwijde CO2 op. Het verlies van de grootste long van de wereld is een probleem voor de hele wereld”, zo verklaarde Macron, die eraan toevoegde dat de Fransen bereid zijn om meteen militaire steun te verlenen om de branden te blussen.



De regenwouden in Brazilië kampen met een recordaantal natuurbranden. Macron had eerder gedreigd het nieuwe handelsakkoord tussen de EU en Latijns-Amerika te blokkeren als de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, een klimaatscepticus, niet meer zou doen om de branden te bestrijden.

Herbebossing

De landen van de G7, bestaande uit het Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en de Verenigde Staten, zijn ook overeengekomen om een herbebossingsprogramma te ondersteunen. Dat plan zal volgende maand bij de Verenigde Naties worden gepresenteerd.



Bolsonaro zit niet te wachten op hulp vanuit de G7. Hij ziet het idee van het opzetten van een internationaal bondgenootschap om de Amazone te redden als een aanval op de soevereiniteit van het Zuid-Amerikaanse land. "We mogen niet accepteren dat Macron en zijn 'alliantie' Brazilië als een kolonie beschouwt of dat de Amazone als niemandsland bestempeld wordt", tweette de Braziliaanse president.

"Andere staatshoofden zijn wel solidair met Brazilië en hebben respect voor de soevereiniteit van ons land. Zoals je mag verwachten in een beschaafde wereld", vervolgde Bolsonaro. Hij stelt in gesprek te zijn met de president van Colombia Iván Duque Márquez over een gezamenlijk plan voor de Amazone-landen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de onafhankelijkheid en natuurlijke grondstoffen van de landen worden beschermd.

- Não podemos aceitar que um presidente, Macron, dispare ataques descabidos e gratuitos à Amazônia, nem que disfarce suas intenções atrás da ideia de uma "aliança" dos países do G-7 para "salvar" a Amazônia, como se fôssemos uma colônia ou uma terra de ninguém. Jair M. Bolsonaro(@ jairbolsonaro) link