G7 gaat Amazonegebied “zo snel mogelijk helpen” Bob van Huet ADN

25 augustus 2019

15u01

Bron: AD.nl, Belga 1 De G7-leiders zijn akkoord de door branden getroffen landen in het Amazonegebied zo snel mogelijk hulp te bieden. Het gaat om technische en financiële hulp, in welke vorm is nog niet bekend.

De G7 wil de Zuid-Amerikaanse landen getroffen door de zware branden in het Amazonegebied “zo snel mogelijk helpen”, verklaarde de Franse president Emmanuel Macron aan de pers in Biarritz. De gastheer van de G7-top van de zeven grootste industrielanden had de verwoestende bosbranden in de Amazone op het laatste moment nog op de agenda van de G7 gezet. Macron zei vandaag dat er met alle landen in de regio intussen contact is opgenomen. Het is de bedoeling om hen van “technische en financiële middelen” te voorzien. Meer concrete details werden niet gegeven.

Macron herhaalde ook zijn oproep om werk te maken van de strijd tegen ontbossing. Hij stelde dat daarover wel “verschillende opvattingen” bestaan tussen de G7-landen. Bovendien benadrukte hij ook de soevereiniteit van de landen in de regio. “Maar de uitdagingen voor die landen en voor de internationale gemeenschap zijn zo groot - zowel op het vlak van biodiversiteit als voor de strijd tegen klimaatverandering - dat we wel moeten doorgaan met herbebossing.”

De Duitse bondskanselier Merkel steunt het plan van Macron, maar heeft zich uitgesproken tegen het eerdere dreigement van de Franse president om de ratificatie van een omvangrijk handelsverdrag van de EU met Zuid-Amerika (Mercosur) te gebruiken als hefboom om de Braziliaanse president Jair Bolsonaro tot een milieuvriendelijker beleid te dwingen. Ook de Nederlandse premier Mark Rutte vond Macron eerder te gehaast in zijn harde opstelling.

Leger

De eerste Braziliaanse troepen gaan vandaag intussen aan de slag in het regenwoud van de Amazone. De versterkingen werden vrijdag gestuurd om de uitslaande bosbranden in te perken. Bolsonaro reageerde daarmee op protesten in Brazilië en groeiende internationale verontwaardiging over het recordaantal branden. In deelstaat Rondonia worden ook twee Hercules C-130-vliegtuigen ingezet in de strijd. Het ministerie van Defensie meldt dat vanuit de vliegtuigen duizenden liters water boven de brandende bossen worden gestort. De Braziliaanse regering heeft verder ook ruim 8 miljoen euro vrijgemaakt voor het bestrijden van de vuurzee.

Milieuboetes

Sinds Bolsonaro aan de macht is lijken boeren, speculanten en andere belanghebbenden zich minder te storen aan het behoud van de bossen. Verwijten dat Bolsonaro economische ontwikkeling ten koste laat gaan van behoud van het kwetsbare en voor het klimaat belangrijke Amazonegebied worden nog gesterkt door een vandaag gepubliceerd onderzoek van de BBC naar het aantal milieuboetes dat in Brazilië is uitgeschreven, sinds Bolsonaro aan de macht is.

Uit data van het Braziliaanse Instituut voor Duurzame Natuurlijke Rijkdom (Ibama) blijkt dat dit jaar een derde minder milieuovertreders is beboet dan in dezelfde periode in het jaar ervoor. Het aantal boetes wegens illegale ontbossing, inclusief het verbranden van bos daalde van 4.138 naar 2.535, terwijl het aantal branden toenam.

Correctie

Volgens medestanders van president Bolsonaro geven de Ibama-cijfers niet het juiste beeld. Er zouden niet minder boetes uitgeschreven zijn. Wel zou er sprake zijn van een ‘correctie’ omdat de vorige centrumlinkse, regering overdreven veel boetes zou hebben uitgeschreven “om internationaal goed voor de dag te komen”.

Tijdens zijn verkiezingscampagne heeft Bolsonaro er echter nooit een geheim van gemaakt dat hij meer economische exploitatie in het Amazonegebied zou gedogen.

Toch is de stemming nu aan het omslaan, ook bij Bolsonaro - die aldus onder andere ruim 40.000 soldaten en ook extra blusvliegtuigen beschikbaar heeft gesteld voor bluswerk en preventie. Volgens waarnemers wil de Braziliaanse president geen boycots riskeren van westerse landen omdat dat de Braziliaanse economie enorm zou schaden. Nu al staat dus een nieuw handelsverdrag met de EU op de tocht vanwege Bolsonaro’s recente passiviteit in het beschermen van het Amazonegebied. Vrijdag verklaarde Bolsonaro dat de natuur in het Amazonegebied “hem aan het hart” ging.

Trump

Volgens de Braziliaanse president was hij over de branden ook al in gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump, de Spaanse premier Sanchez en diverse Zuid-Amerikaanse leiders. En nog volgens Bolsonaro hoeft Europa hem in ieder geval niet de les te lezen. De Europeanen hebben zelf hun oerbossen grotendeels gekapt, stelt hij. Een repliek uit Europa luidt dat dat een grote fout was maar dat Brazilië daarom niet dezelfde fout hoeft te maken.