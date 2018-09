G20 roept op tot WTO-hervorming om handelsspanningen aan te pakken kv

15 september 2018

02u42

Bron: Belga 0 Er is een "dringende noodzaak" om de Wereldhandelsorganisatie te hervormen, zodat ze de huidige uitdagingen in de wereldhandel kan aangaan. Dat verklaarden de ministers van de groep van twintig geïndustrialiseerde landen vrijdag.

In een gezamenlijke verklaring, die goedgekeurd werd op een bijeenkomst van de ministers van Handel in de Argentijnse stad Mar del Plata, zegt de G20 dat het noodzakelijk is om "de markten open te houden", nu er een handelsconflict woedt tussen China en de VS.

"We zijn het er allemaal over eens dat het extreem belangrijk en dwingend is om voorstellen te doen die de WTO beter opgewassen maken tegen de uitdagingen waar handel ons vandaag voor stelt", zei de Argentijnse buitenlandminister Jorge Faurie. "We zijn het erover eens dat we een organisatie nodig hebben die ons toelaat om werkregels vast te leggen voor internationale handel."

De G20-landen zullen in november in Genève bijeenkomen om over de WTO te praten. Faurie zei dat evenwel nog onduidelijk is welke hervormingen er precies op de agenda zullen staan. Een WTO-bijeenkomst in Buenos Aires eind vorig jaar eindigde zonder substantieel akkoord, waarbij de bezorgdheid over het multilaterale handelssysteem groeide.

Op de G20-bijeenkomst werd het belang van vrije handel in een tijd van handelsconflicten benadrukt. "Handel en investeringen zijn nog nooit zo belangrijk geweest" als in de huidige "onzekere tijden", zei Faurie eerder tijdens de bijeenkomst. Hij riep op tot meer dialoog om de internationale handel te doen "heropleven".