G20-landen bereiken akkoord over gezamenlijke verklaring. Trump en Poetin hadden korte ontmoeting bvb

01 december 2018

19u13

Bron: Belga 0 De landen van de G20 hebben zich op de top in Buenos Aires na ruim 50 uur vergaderen over woordgebruik en formuleringen achter een gezamenlijke verklaring geschaard. Dat heeft de president van het voorzittende land Argentinië, Mauricio Macri, gezegd. “We kunnen allemaal tevreden zijn en onszelf feliciteren dat we belangrijke afspraken hebben gemaakt.”

Bij belangrijke thema’s als handel, klimaat en migratie moesten wel verregaande compromissen worden gesloten, of vielen sommige landen uit de boot. Zo scharen alle landen behalve de Verenigde Staten zich in de tekst opnieuw achter het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Amerikaans president Donald Trump besliste om de VS terug te trekken uit de deal.

Wat handel betreft, wilde de Europese Unie onder meer dat er in de tekst expliciet werd opgeroepen tegen protectionisme. Dat haalde de uiteindelijke verklaring niet, omdat de VS alleen akkoord gingen als een alinea werd toegevoegd die stelde dat beschermingsinstrumenten mochten worden ingevoerd om “oneerlijke handelspraktijken” te bestrijden. In die alinea kon China zich dan weer niet vinden.



Bij het thema migratie drongen de VS erop aan om geen inhoudelijke verklaringen af te leggen en enkel te verwijzen naar een OESO-rapport en geplande maatregelen onder het komende G20-voorzitterschap van Japan.

Ontmoeting Trump en Poetin

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteravond een korte ontmoeting gehad met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin, in de marge van de G20 in het Argentijnse Buenos Aires. Dat heeft het Witte Huis gezegd. "Zoals gebruikelijk bij multilaterale bijeenkomsten hebben president Trump en de first lady een reeks informele gesprekken met staatsleiders gehad tijdens het diner, onder wie president Poetin", aldus woordvoerster Sarah Sanders.

Trump had de op vrijdag geplande top met Poetin afgezegd wegens het incident van afgelopen weekend waarbij drie Oekraïense marineschepen door Rusland werden tegengehouden in de Krim en de 24 bemanningsleden werden opgepakt.

Bekijk ook:

Saudische kroonprins krijgt high five van Poetin tijdens G20 in Buenos Aires