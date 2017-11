G.I. Joe maakt Barbie het hof: mogelijke overname van Mattel door Hasbro LVA

Het Amerikaanse speelgoedbedrijf Hasbro heeft sectorgenoot Mattel benaderd voor een overname. Dat bericht de Wall Street Journal gisteren. De deal zou leiden tot een speelgoedgigant met onder meer merken als My Little Pony, G.I. Joe, Monopoly en Nerf (Hasbro), en Barbie, Fisher-Price en Hot Wheels (Mattel) onder zijn dak.

Verdere details over de toenadering tussen de grootste twee speelgoedproducenten in de Verenigde Staten zijn niet bekend. Het is volgens bronnen nog ver van zeker dat het ook effectief tot een deal zou komen. Beide bedrijven weigeren te reageren op de geruchten. Die leidden wel tot een toename met 24 procent van de aandelen van Mattel in nabeurse handel, terwijl Hasbro-aandelen met 3,3 procent stegen.

Mattel kwetsbaar voor overnames

Hasbro heeft een marktwaarde van ongeveer 11 miljard dollar, na een stijging van de aandelenkoers met bijna 18 procent sinds het begin van 2017. Mattel doet het daarentegen een pak slechter: het moest dit jaar al 47 procent prijsgeven en wordt gewaardeerd op 4,8 miljard dollar. Het afgelopen kwartaal leed de maker van Barbies hard onder het faillissement van speelgoedwinkelketen Toys "R" Us en kondigde het kostenbesparingen aan. Het bedrijf is dus kwetsbaar voor overnames.

Het is niet de eerste keer dat Hasbro en Mattel aan elkaar gelinkt worden. Ook in 2015 bekeken de bedrijven al eens de mogelijkheid van een fusie.