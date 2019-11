Furieuze Merkel zet Macron publiekelijk op zijn plaats: “Jij maakt continu brokken en ik moet ze steeds lijmen” Karen Van Eyken

25 november 2019

12u38

Bron: The New York Times, Reuters, Bild, Die Welt 16 Makkelijk is de verhouding tussen Frankrijk en Duitsland nooit geweest, maar nu is de onderlinge diplomatieke relatie op een dieptepunt beland. Angela Merkel raakt steeds meer geïrriteerd door haar Franse ambtgenoot Emmanuel Macron en zijn manier van politiek bedrijven. En het is nu zover gekomen dat ze hem publiekelijk heeft terechtgewezen. Dat schrijft The New York Times.

De Franse president zorgt met zijn recente omstreden uitspraken voor onrust binnen de EU en de NAVO. En dat bevalt de Duitse bondskanselier allerminst. Merkel heeft ongemeen furieus gereageerd in niet mis te verstane bewoordingen. Tijdens een diner in Berlijn om de dertigste verjaardag van de val van de Muur te vieren, kruiste ze verbaal de degens met de Franse president.

Aanleiding was het apocalyptische interview dat Macron had gegeven aan The Economist waarin hij stelde dat de NATO hersendood is en de EU op de rand van de afgrond verkeert. Hij was ook de enige leider die een veto had uitgebracht tegen de start van langdurige lidmaatschapsonderhandelingen met Noord-Macedonië om toe te treden tot de Europese Unie, ondanks het feit dat het land er alles aan had gedaan om tegemoet te komen aan de Europese eisen - inclusief een naamsverandering. Zijn starre houding en uitspraken veroorzaken heel wat ophef bij Europese en NAVO-partners.

Spuugzat

Enerzijds zei Merkel in Berlijn begrip te hebben voor zijn behoefte om op een “ontwrichtende” manier aan politiek te doen, maar anderzijds gaf ze aan de situatie spuugzat te zijn. “Ik ben het beu om constant de scherven bijeen te vegen. Steeds opnieuw moet ik de kopjes die jij hebt gebroken weer aan elkaar lijmen zodat we alsnog bij elkaar kunnen zitten en weer een kopje thee kunnen drinken”, zei de Duitse bondskanselier volgens The New York Times.

Macron verdedigde zichzelf na de uithaal van Merkel. “Ik kan niet doen alsof er niets is gebeurd”, zo sprak hij na de verbale aanval op zijn persoon. De Franse leider zei dat hij in december niet gewoon naar een NAVO-bijeenkomst in Londen kon afzakken - waar de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie trouwens 70 kaarsjes mag uitblazen - en doen alsof de VS en Turkije het algemeen belang hadden gediend in Syrië.

“Wat we nu beleven is dat de NAVO hersendood is”, had hij eerder tegenover The Economist verklaard. De Franse president verwees in het interview onder meer naar het gedrag van de Verenigde Staten, die onder president Donald Trump een meer teruggetrokken houding aannemen tegenover de andere NAVO-landen. “Er is geen enkele coördinatie van de strategische beslissingen van de VS met de NAVO-partners”, zo verklaarde hij begin deze maand.

“En we zien ook een ongecoördineerde agressie van een andere NAVO-partner, Turkije, in een zone waar onze belangen op het spel staan”, zo klonk het. “Dat is een enorm probleem voor de NAVO.”

Ruis op de lijn

De daaropvolgende twist tussen Merkel en Macron in Berlijn onderstreept de ruis die er al enige tijd zit op de lijn tussen Frankrijk en Duitsland. Sinds Macron aan de macht kwam in Frankrijk, botsen zijn ambitieuze hervormingsplannen op een muur bij Merkel die eerder voorzichtig wil te werk gaan.

Commentatoren zijn van mening dat de gespannen relatie tussen Berlijn en Parijs de EU ervan weerhoudt om stappen vooruit te zetten en een front te vormen tegenover andere wereldmachten zoals de VS en China.

Norbert Röttgen, specialist buitenlands beleid die eveneens tot Merkels CDU behoort, verklaarde aan Bild dat hij begrip heeft voor de reactie van de bondskanselier.

“Maar dit alles helpt ons wel niet vooruit”, zei hij. “We moeten onze relatie met Frankrijk weer op het juiste spoor krijgen. Daarvoor hoeven we niet altijd op de voorstellen van Macron te wachten, maar moeten we zelf constructieve voorstellen doen.” Hij verwees daarbij onder meer naar een gezamenlijk 5G-netwerk voor beide landen of een binationale staatsobligatie.

“We kunnen onszelf transformeren van ‘brokkenlijmer’ naar stuwende kracht van Duits-Franse ideeën”, concludeerde hij.