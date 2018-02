Fukushima: overheid wil ons met tekenfilms laten geloven dat voedsel veilig is

LB

28 februari 2018

13u36

Bron: ANP

0

De autoriteiten in de Japanse prefectuur Fukushima hebben tekenfilms laten maken vanwege de kernramp uit 2011. De geanimeerde filmpjes moeten geruchten bestrijden die in het buitenland circuleren over de radioactieve besmetting van landbouw- en visserijproducten uit het gebied, bericht omroep NHK.