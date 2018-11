Fuego vulkaan barst uit opnieuw in Guatemala Redactie

20 november 2018

11u38 0

Zo’n 4000 mensen moesten gisteren plots hun dorpen verlaten in Guatemala omdat de Fuego vulkaan uitbarst. De vulkaan ligt op 16 kilometer van Antigua, één van de bekendste steden in Guatemala en toeristische trekpleister. De vulkaan is barstte ook in juni nog uit. Dat was één van de dodelijkste uitbarstingen sinds 1929. Er kwamen toen 194 mensen om het leven.

Bekijk ook:

De vulkaanuitbarsting van vulkaan Fuego in juni.