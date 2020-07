FSB: “Medewerker van Russische ruimtevaartorganisatie spioneerde voor NAVO-land” ISA

07 juli 2020

14u44

Bron: BELGA 0 Een communicatiemedewerker van de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos zou staatsgeheimen hebben bezorgd aan een NAVO-land. De man is daarom dinsdag opgepakt op verdenking van landverraad. Dat heeft de Russische veiligheidsdienst gemeld aan persbureau RIA Novosti. Om welk NAVO-land het gaat, is niet bekendgemaakt. Het gaat om Ivan Safronov, tot voor kort journalist bij de kranten Kommersant en vervolgens Vedemosti.

De arrestatie van Safronov heeft volgens Roskosmos niets te maken met zijn werk voor de ruimtevaartorganisatie. Bij Roskosmos werkte Safronov als adviseur van topman Dmitri Rogozin. Het Russische persbureau Interfax legt een link met Safronovs journalistieke werk over het leger.

Getalenteerd

De woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, zei dat de Roskosmosmedewerker, volgens de informatie waarover het Kremlin beschikt, niet werd opgepakt voor zijn journalistieke activiteiten. Peskov omschreef hem als "echt een getalenteerde journalist".

De FSB stelt dat Safronov in opdracht van een inlichtingendienst van een NAVO-land vertrouwelijke Russische informatie over militaire en technische samenwerking verzamelde.

Eerder al in opspraak gekomen

Als de oud-journalist schuldig wordt bevonden, riskeert hij tot 20 jaar cel. Van 2010 tot 2019 was Safronov redacteur voor de zakenkrant Kommersant. Na zijn ontslag daar werkte hij voor Vedomosti. Hij was pas sinds eind mei in dienst bij Roskosmos.

Vorig jaar al werd een zaak tegen Kommersant aangespannen omdat de krant een niet nader genoemd staatsgeheim onthuld zou hebben, meldt een juridische bron aan persbureau TASS. Nieuwssite The Bell wees er toen nog op dat een artikel waaraan Safronov gewerkt had van de site van Kommersant verdwenen was. Dat artikel ging over een overeenkomst tussen Rusland en Egypte, om ruim twintig Soechoj-gevechtsvliegtuigen aan te schaffen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dreigde vervolgens met sancties tegen Egypte als het met de aankoop zou doorgaan.

Safronov moest bij Kommersant opstappen na een artikel over de voorzitter van de Russische Senaat. Elf andere journalisten namen toen ontslag uit solidariteit met Safronov.