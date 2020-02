Frustratie op de ‘coronacruise’ borrelt op: “Er worden geen tests uitgevoerd, we worden stilaan knettergek” Sven Van Malderen

06 februari 2020

11u45

Bron: Washington Post 12 Bij de 3.700 passagiers die twee weken lang vastzitten op een cruiseschip in Japan slaat de frustratie na twee dagen toe. “Er worden geen tests uitgevoerd, we worden stilaan knettergek”, klinkt het in getuigenissen bij de ‘Washington Post’. De uitbraak van het coronavirus op de Diamond Princess heeft nu al tot twintig besmettingen geleid. In Hongkong worden nog eens 1.800 reizigers -allemaal opvarenden van het cruiseschip World Dream- in strikte quarantaine gehouden.

“Twee weken extra vakantie”, postte David Abel eerst nog op zijn Facebookpagina. Maar vergis u niet: het geïsoleerde leven op een boot is - ondanks alle luxe - geen pretje. Sinds eergisteren zijn de passagiers immers veroordeeld tot hun kajuit. Geen casino, zwembad of openluchtcinema meer om de gedachten te verzetten. De enkelingen die zich toch nog in de bar waagden, hebben de boodschap intussen ook begrepen.

“Dan mag ik nog niet klagen, want ik heb een kamer met een balkon”, stelt Abel. “Veel lotgenoten verblijven in goedkopere kajuiten en hebben zelfs niet eens een raampje om naar buiten te kijken. Geen frisse lucht, geen natuurlijk licht. Alsof je opgesloten zit in een kast. Voor hen moet het pas echt de hel op aarde zijn.”

De Britse toerist is er echter zelf ook niet gerust op. “Wat zullen de gevolgen zijn voor mijn suikerziekte? Ik heb intussen al verschillende uren niet gegeten. Mijn grootste angst is dat ik in coma zou vallen.” Na zijn noodkreet werd hij naar eigen zeggen wel beter opgevolgd.

80-jarige als eerste besmet

Het coronavirus werd in eerste instantie vastgesteld bij een 80-jarige man uit Hongkong die vijf dagen op het schip verbleven had. Hij had deelgenomen aan een excursie in Kagoshima, maar voelde zich steeds zieker worden. Intussen verkeert hij in stabiele toestand.

273 mensen die symptomen vertoonden of in contact gekomen waren met de bejaarde werden nader onderzocht. Uit de eerste test bleek dat tien passagiers inderdaad met het coronavirus besmet geraakt waren. Intussen zijn daar nog eens tien gevallen bijgekomen. De patiënten - uit onder meer Japan, Hongkong, Australië en de Verenigde Staten - werden van boord gehaald en herstellen nu in het ziekenhuis.

“Oudbakken brood”

Alan en Wendy Steele kozen de wijde zee als locatie voor hun huwelijksreis. Nu varen ze enkel rondjes om afvalwater te lozen, de rest van de tijd liggen ze voor anker in de haven van Yokohama. “We kregen oudbakken brood en hesp als lunch. Wat een verschil met de maaltijden die in het begin opgediend werden. We worden stilaan knettergek”, laten ze optekenen.

“Ik heb de quarantainemaatregel maandag via de pers moeten vernemen”, voegt Masako Ishida (61) toe. “Toen ik meer info vroeg bij het personeel bevestigden ze het nieuws wel. Het heeft een tijdje geduurd vooraleer iedereen hier op de hoogte was.”



Door alle commotie wordt het ontbijt soms pas om 14 uur geserveerd. Meteen erna volgt dan de lunch. Telefoontjes voor roomservice blijven onbeantwoord. “Alle werknemers dragen een mondmasker en een veiligheidsbril. Gelukkig verliezen ze hun lach niet, dat zorgt toch voor enige gemoedsrust”, aldus Ishida.

Om de gezondheid van de passagiers te checken, wordt de temperatuur via het oor gemeten. Maar dat systeem boezemt geen vertrouwen in. “Mijn man had eerst 32 graden. Beetje weinig, toch? Ik eiste een tweede poging en dan was het 35 graden. Ze steken die thermometer niet deftig in onze oren. Mijn grootste zorg is dat we de rest van de familie nu zo lang in de steek moeten laten.”

Bij Abel is in de voorbije dagen zelfs geen enkele test uitgevoerd. “Dat maakt me toch ongerust. Zijn er nog passagiers aan boord die de symptomen hebben? We willen een virusvrij schip, maar we zijn van niets zeker”, klinkt het in zijn laatste Facebookupdate. “Wat zal er bijvoorbeeld gebeuren als er toch nog een besmetting opduikt? Moeten we dan nog eens twee weken extra in quarantaine blijven? Geen flauw idee. Ik ga het Britse ministerie van Volksgezondheid contacteren om toch iets meer te weten proberen te komen.”

“Passagiers zonder balkon hebben inmiddels toestemming gekregen om anderhalf uur op het dek rond te lopen. Ze moeten wel te allen tijde één meter afstand van elkaar houden”, besluit Abel.