Frontex waarschuwt voor nieuwe vluchtelingenroute naar Spanje KVDS

07 juli 2018

19u53

Bron: Belga 0 Het hoofd van het Europese grensagentschap Frontex, Fabrice Leggeri, heeft voor het ontstaan van een nieuwe route voor migranten naar Europa gewaarschuwd. Die loopt van Marokko over het westen van de Middellandse Zee naar Spanje. "Als u me vraagt wat mijn grootste zorg vandaag is, dan zeg ik Spanje", zei de Fransman aan de Duitse krant Welt am Sonntag.

Alleen al in juni werden ongeveer 6.000 onwettige passages van de grens vanuit Afrika naar Spanje geteld. Zowat de helft van deze migranten waren Marokkanen, de overigen kwamen uit West-Afrika, zei Leggeri. "Als de aantallen daar zo blijven stijgen, zal dit de belangrijkste weg worden."

Optocht

In de straten van enkele Duitse steden hebben vandaag ook duizenden mensen actie gevoerd om de reddingsacties op de Middellandse Zee door niet-gouvernementele organisaties te verdedigen en te protesteren tegen wat zij Fort Europa noemen. In Berlijn alleen al namen volgens de organisatoren 12.000 mensen deel aan de optocht. De politie hield het op "enkele duizenden manifestanten", meldde de lokale radio rbb. (lees hieronder verder)

Ook in andere steden zoals München en Leipzig gingen betogers in op een oproep van hulporganisaties, waaronder de Duitse ngo Lifeline, waarvan een schip met ruim 230 migranten niet mocht aanmeren in Italië en uiteindelijk in een haven in Malta aanlegde. Sommige betogers droegen reddingsvesten of staken borden op met daarop "mensenrechten eindigen niet aan Middellandse Zee".

Sinds begin dit jaar kwamen volgens cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie meer dan 1.400 mensen om het leven bij pogingen om de Middellandse Zee over te steken.