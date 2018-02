Frontex lanceert nieuwe operatie op Middellandse Zee: meer aandacht voor terreurdreigingen ADN

Bron: Belga 6 Het Europese grens- en kustwachtagentschap Frontex lanceert vandaag een nieuwe operatie op de Middellandse Zee. Het redden van mensenlevens op zee blijft een centrale opdracht, maar de operatie Themis zal in vergelijking met voorganger Triton ook meer aandacht hebben voor de terugkeer van foreign fighters en andere terreurdreigingen.

Met Triton steunde Frontex sinds 2014 Italië bij het controleren van de grenzen en de opvang en registratie van inkomende migranten. Zo hielp het Europese grens- en kustwachtagentschap vorig jaar bij de redding van 38.000 mensen op de Middellandse Zee.

Die opdrachten gaan onder Themis gewoon verder, maar volgens uitvoerend directeur Fabrice Leggeri gaat Frontex ook nadrukkelijker focussen op criminele activiteiten. Daartoe behoort het vergaren van inlichtingen over foreign fighters en andere terroristische dreigingen aan de buitengrenzen. "We moeten beter uitgerust zijn om te verhinderen dat criminele groeperingen de Europese Unie ongezien kunnen binnenkomen", zegt Leggeri in een persmededeling.

Het operationele gebied van Themis dekt de migratiestromen vanuit Algerije, Tunesië, Libië, Egypte, Turkije en Albanië. Daarmee weerspiegelt de operatie volgens Leggeri beter de veranderende migratiepatronen.

Volgens Italiaanse bronnen zouden de migranten die gered worden door schepen van Themis niet langer per definitie naar Italiaanse havens gebracht moeten worden. Een woordvoerster van de Commissie stipt aan dat de reddingscoördinatiecentra geval per geval een beslissing nemen. In de meeste gevallen zal de beslissing aan het Italiaanse centrum toekomen, klinkt het.