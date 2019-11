Frontale treinbotsing in Bangladesh: zeker 15 doden en tientallen gewonden Redactie

12 november 2019

10u11

Bron: AD 0 In Bangladesh zijn vanmorgen twee treinen frontaal op elkaar gebotst. Daardoor zijn zeker vijftien mensen om het leven gekomen en vielen ruim veertig gewonden. Een trein was onderweg naar Chittagong, de andere naar hoofdstad Dhaka.

De meeste passagiers sliepen op het moment van de botsing. “Plotseling was er een gigantische knal. Iedereen begon daarna te schreeuwen”, zei een overlevende vandaag. Het is nog onduidelijk hoe beide treinen op hetzelfde spoor terechtkwamen.

Treinongevallen komen in Bangladesh regelmatig voor. Dat heeft onder andere te maken met de verouderde treinen en sporen in het Aziatische land. In juni nog kwamen vijf mensen om het leven en raakten honderd passagiers gewond toen een trein ontspoorde op een brug tussen Dhaka en Sylhet.