Frontale treinbotsing in Bangladesh: minstens 16 doden en tientallen gewonden Redactie

12 november 2019

10u11

Bron: AD, belga 0 In het oosten van Bangladesh zijn vanmorgen twee treinen frontaal op elkaar gebotst. Daardoor zijn minstens zestien mensen om het leven gekomen en vielen 58 gewonden, dat meldt de lokale politie. Een trein was onderweg naar Chittagong, de andere naar hoofdstad Dhaka.

Omstreeks 3 uur lokale tijd zijn drie wagons ontspoord in Kasba, een regio zo’n 80 kilometer ten oosten van hoofdstad Dhaka, nadat een intercitytrein richting de hoofdstad en een trein richting Chittagong waren gebotst.

“Minstens zestien mensen zijn gestorven, 58 anderen zijn gewond. We hebben de gewonden naar verschillende ziekenhuizen in de regio gestuurd”, zegt lokale politiechef Anisur Rahman. Volgens de lokale overheid zou het dodentol nog kunnen oplopen.

Families van de dodelijke slachtoffers zullen een compensatie van 100.000 taka, zo’n 1.070 euro, krijgen, heeft Minister van Spoorwegen Nurul Islam Sujon aangekondigd.

Het ongeval lijkt veroorzaakt door een probleem bij de seinen, heeft een verantwoordelijke van de spoorwegen gesteld. Minister Sujon denkt echter dat het om een fout van de bestuurder gaat. Naar de precieze oorzaak loopt een onderzoek, vertelt hoofdadministrateur van het district Hayat ud-Dawla Khan.

Treinongelukken komen vaak voor in Bangladesh, door slechte seingeving of andere onderhoudsproblemen van de verouderende spoorweginfrastructuur. Tussen 1 januari en 30 juni van dit jaar deden er zich minstens 202 ongevallen voor op het spoorwegnet, aldus het Shipping and Communication Reporters Forum.