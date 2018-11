Friezen die Zwarte Piet-tegenstanders blokkeerden op snelweg zijn allemaal veroordeeld, 'Sint’ mag zitting niet bijwonen Sander van Mersbergen - Matthias Van den Bossche

09 november 2018

16u59

Bron: AD.nl 4 Alle 34 deelnemers die op 18 november 2017 het verkeer blokkeerden op een snelweg in Friesland waardoor bussen met anti-Zwart Piet-activisten niet konden demonstreren bij de nationale Nederlandse intocht van Sinterklaas, zijn vandaag veroordeeld tot werkstraffen. D e rechter in Leeuwarden oordeelde dat ze allemaal strafbaar zijn. Er zijn volgens de rechtbank fundamentele rechten van demonstranten geschonden. De veroordeelden uitten na afloop hun onvrede. “We hadden goede bedoelingen”.

De actievoerders parkeerden op 18 november hun auto’s op de snelweg ter hoogte van het plaatsje Joure. Daardoor konden drie bussen met aanhangers van de actiegroep ‘Kick Out Zwarte Piet’ niet doorrijden naar Dokkum, waar Sinterklaas voet aan land zou zetten. De geplande betoging tegen Zwarte Piet ging niet door, omdat de burgemeester die verbood. De Friezen veroorzaakten door de blokkering een gevaarlijke situtatie.

Jenny Douwes, die als boegbeeld van de ‘blokkeerfriezen’ fungeert en in aanloop naar het proces haar verhaal deed aan de media, werd schuldig bevonden aan opruiing en kreeg de zwaarste straf: 240 uur taakstraf en 1 maand voorwaardelijk. Zij had in de dagen voor de actie een oproep tot de blokkade op Facebook gezet.

De meeste anderen kregen 120 uur werkstraf. Drie Friezen kregen een werkstraf van 180 uur, twee veroordeelden moeten 200 uur voor de maatschappij aan de slag. Dit omdat hun rol tijdens de blokkeeractie groter was.

Boe-geroep

De uitspraak in Leeuwarden werd in de rechtbank gevolgd door tientallen belangstellenden. De veroordeelde blokkeerfriezen verzamelden zich na de uitspraak buiten voor de rechtbank. Met hen veel publiek dat bij de zitting aanwezig was, en mensen die hun steun willen betuigen. De sfeer was wat chaotisch. Een van de omstanders was verkleed als Sinterklaas. De veroordeelden geven aan dat ze nog niet weten of ze in hoger beroep gaan. Na afloop van de uitspraak klonk er ook wel wat boe-geroep vanaf de tribunes.



Een ander zei de straf wel te accepteren, en ook te beseffen dat hij iets had gedaan wat hij niet mocht. Toch vond hij het, net als de meeste anderen, niet fout wat hij deed. De veroordeelden vinden nog steeds dat ze met hun actie geweld tijdens de intocht voorkomen hebben. In hun ogen heiligde het doel - een protestvrij kinderfeest in Dokkum - in dit geval het middel.

De rechter was dat niet met hen eens, en vond dat ze dat aan de politie hadden moeten overlaten, als het zo ver was gekomen. Ook stelde de rechter dat niet is gebleken dat de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet geweld in de zin hadden.

Recht op betoging

De advocaten hadden gevraagd het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk te verklaren, maar daar ging de rechter niet in mee. De blokkeeractie was volgens haar niet vergelijkbaar met eerdere blokkades, die niet tot een rechtszaak leidden. Deze was bewust op een groep demonstranten gericht, in andere gevallen was dat niet zo.



De rechter acht bewezen dat de verdachten de verkeersveiligheid in gevaar brachten. De handelingen tegen de demonstranten worden niet gezien als geweld. De verdachten worden vrijgesproken van het met geweld verhinderen van een betoging. Versperren is geen geweld, volgens het wetboek. De verdachten hebben wel verhinderd dat demonstranten gebruik konden maken van hun recht op betoging.



Twee verdachten, Jan Z. en Sybolt H., hebben gedreigd met geweld tegen de inzittenden van de bus, zegt de rechter. Bij Jenny Douwes, de bekendste verdachte, was volgens de rechter sprake van gerichte samenwerking om een ‘event’ te organiseren. Er was overleg en het doel was bekend, zegt de rechter. Daarom is ze strafbaar aan opruiing. Ze riep echter niet op tot geweld. Voor dat deel wordt ze vrijgesproken. Douwes kreeg uiteindelijk 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van 1 maand. Justitie eiste eerder 240 uur en 3 maanden voorwaardelijk. Justitie zag haar als de ‘intellectuele dader’.

De verdachten moeten een schadevergoeding betalen aan de Stichting Nederland wordt Beter van Jerry Afriyie, een bekende anti-Zwarte Piet-activist, voor de bus-huur en een kapotte ruit. Hun verzoek om de verdachten een verplichte cursus te laten volgen, werd niet ingewilligd.

Een als sinterklaas verklede man wordt het terrein van de rechtbank af begeleid. Flink wat herrie nu. pic.twitter.com/Qa3bfeFVzv Sander van Mersbergen(@ Mersbergen) link