Frieten gaan het helemaal maken... in Argentinië Remi Lehmann. Pilar Vázquez Natali Ini

14 januari 2020

03u20

Bron: La Nación 0 Het is tijdens vakantie in het buitenland vaak afzien als je trek hebt in lekkere friet. Een goed frietkot is lastig te vinden, en wat voor ‘Vlaamse friet’ door moet gaan, smaakt vaak nergens naar. Met een beetje geluk vinden de Argentijnen dit jaar wél de weg naar fatsoenlijke frieten.

Eerlijk is eerlijk. Het is nog goed zoeken naar lekkere friet in de Argentijnse hoofdstad. Terwijl de miljoenenstad ruim duizend steakhuizen en pizzeria's kent, zijn er slechts veertig plekken waar frieten de hoofdrol spelen op de menukaart.

De Argentijnen zagen de gefrituurde patatten lange tijd vooral als garnituur. En dat is te merken: bij een heerlijke biefstuk krijg je vaak halfgare, slappe, moddervette frieten. Volgens gastronomisch recensent Leandro Volpe is dat geen toeval: “Veel restaurants gooien gewoon direct bevroren patatten in de frituur”.

Veel restaurants gooien gewoon direct bevroren patatten in de frituur Leandro Volpe

Het zijn de afgelopen jaren vooral gourmethamburgertenten en kroegen met speciaalbier geweest die de harten van de Argentijnen harder lieten kloppen. En juist daar werden al weer wat betere frieten geserveerd. Maar volgens liefhebbers is de tijd nu rijp voor de frietrevolutie in de Argentinië. “Het is goedkoop, je kunt het op straat eten, en frieten zijn al onderdeel van onze cultuur”, aldus Daniel Arce, die verantwoordelijk is voor het openen van verschillende frietkoten. Kenners als Arce verwachten dat in 202 tot wel 150 nieuwe zaken zullen openen in Buenos Aires en haar buitenwijken.

Goedkoop

Dat is opvallend, want het Zuid-Amerikaanse land staat aan de rand van een nieuw failliet. Niet alleen is meer dan tien procent van de Argentijnen werkloos, ook halveerde hun koopkracht (in euro's gemeten) de afgelopen vier jaar.

Maar voor nog geen anderhalve euro voor een portie friet van 200 gram, kan de snack makkelijk de concurrentie aan met de veel duurdere hamburger en is het een betaalbaar alternatief voor de pizza, een andere favoriete snack van de Argentijn.

Daarvoor moet wel een kwaliteitsslag worden gemaakt. Daarom doen de meeste eigenaren van de nieuwe frietkoten hun inspiratie op in Europa. De ondernemers die aan het woord komen in het artikel van de Argentijnse krant roemen het Belgische gebruik om verse patatten te gebruiken en de friet toch zeker twee keer te frituren op verschillende temperaturen. Ook de poging om de frietkoten erkend te krijgen als UNESCO cultureel werelderfgoed wordt genoemd.

Een foto die is geplaatst door null (@) op 07 feb. 2018 om 23:44 CET

Cheddar en crème fraîche

Maar om de Argentijnen over de streep te trekken is meer nodig dan de friet zelf. Zowel het recept als de presentatie worden een beetje aangepast. Dat is vooral merkbaar bij het aanbod van sauzen. Aan mayonnaise moet men nogal wennen, en van pickles bij de friet heeft men nog nooit gehoord.

In Buenos Aires zweren ze juist bij gesmolten cheddar (al dan niet met pijpajuin en spek). “Bij twee van de drie bestellingen vragen klanten naar cheddar", aldus Ian Gil van ‘A Todo Papas’, een frietkot in een noordelijke buitenwijk van Buenos Aires.

Wat ook opvalt is dat de frietkoten wat meer trendy ogen dan in België. Ondanks de relatief lage prijzen richten de frituren zich op een - voor Argentijnse begrippen - kapitaalkrachtiger publiek. Dat is ook te merken bij ‘Frits Belgian Fries’ in de uitgaanswijk Palermo. Geen tl-verlichting maar juist dure designlampen en mooie tegeltjes aan de muur. Ook aan de rest van het interieur is duidelijk veel aandacht besteed.

En de menukaart? Om een frikadel hoef je niet te vragen en een mitraillette kent men evenmin. Wél kun je kiezen voor guacamole, verse tomaten en crème fraîche bij je frieten.

Ieder zijn smaak zullen we maar zeggen.