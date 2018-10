Friese zwartepiet-activisten die vorig jaar snelweg blokkeerden voor de rechter IB

08 oktober 2018

04u31

De rechtbank in Leeuwarden buigt zich deze week over de 34 Friezen die ervan worden verdacht dat ze vorig jaar de snelweg A7 blokkeerden op de dag van de landelijke Sinterklaasintocht. Er zijn vier zittingsdagen voor de zaak uitgetrokken.

De actievoerders parkeerden hun auto's op de snelweg ter hoogte van Oudehaske. Daardoor konden drie bussen met aanhangers van Kick Out Zwarte Piet niet doorrijden naar Dokkum, waar Sinterklaas voet aan land zou zetten. De geplande betoging tegen Zwarte Piet ging niet door, omdat de burgemeester die verbood.

De Friezen worden verdacht van het blokkeren van de snelweg, waardoor volgens het Openbaar Ministerie een gevaarlijke situatie ontstond, en het gebruik van dwang. Eén vrouw wordt ook verdacht van opruiing, omdat ze een oproep tot de blokkade op Facebook had gezet.

De zaak gaat daarnaast over de vrijheid in Nederland om te demonstreren, zoals het Openbaar Ministerie in een speciaal voor de gelegenheid gemaakt animatiefilmpje uitlegt.

Opruiing

De verdachten hoeven niet allemaal tegelijk in de rechtbank te verschijnen. Na de opening van de zaak wordt hun zaak vandaag en morgen in groepjes van drie of vier behandeld. Donderdag is de vermeende opruiing aan de beurt en krijgen benadeelde partijen spreekrecht. Daarvan maakt onder meer de stichting tegen racisme 'Nederland wordt beter' gebruik.

Vrijdag komt de officier van justitie met de strafeisen en volgen de pleidooien van de advocaten.