Friedrich Merz is kandidaat-opvolger Merkel Tess Jacobs

30 oktober 2018

15u34

Bron: BELGA 0

De 62-jarige jurist Friedrich Merz is mee in the running als kandidaat om Angela Merkel eind dit jaar op te volgen als hoofd van de CDU. Hij zal het moeten opnemen tegen Merkels eigen kandidate Annegret Kramp-Karrenbauer en Jens Spahn, de kandidaat van de rechterkant van de CDU.

“Na rijp beraad en talrijke gesprekken heb ik beslist om me tijdens het partijcongres in Hamburg kandidaat te stellen voor het leiderschap van de CDU,” deelt Merz mee. Begin deze eeuw was hij nog fractieleider in de Bondsdag, maar nadat hij in 2002 onderspit moest delven tegen Angela Merkel als fractieleider, verdween hij geleidelijkaan uit de politiek. De voorbije jaren was hij hoofdzakelijk actief in het bedrijfsleven.

Merz krijgt vooral steun vanuit de rechterkant van de partij. Hoewel hij niet bekend staat als bondgenoot van Merkel, vindt hij toch dat “Merkel respect en erkenning verdient voor de verwezelijkingen tijdens haar 18 jaar als partijvoorzitter.”

Zijn tegenkandidaten meldden zich gisteren al nadat Merkel aankondigde in december van haar voorzitterschap af te zien. Kramp-Karrenbauer is op dit moment secretaris-generaal van de partij, en Spahn minister van Gezondheid. Minister-president en CDU-voorzitter in Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, laat zijn kandidatuur momenteel nog open.

Open proces

In de discussie over wie haar zal opvolgen, blijft Merkel neutraal. Het is een “open proces” verklaart ze in de marge van een Afrika-top in Berlijn.