Fridays for Future: Greta Thunberg betoogt opnieuw voor klimaat

25 september 2020

10u52

Bron: Belga 10 De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg verzamelde vrijdag in het kader van de wereldwijde klimaatbeweging Fridays for Future met een tiental andere demonstranten voor het parlement in Stockholm.

"Schoolstaking week 110", twitterde de 17-jarige tiener. "Vandaag is onze wereldwijde dag van klimaatactie, en we staken op meer dan 3.100 plaatsen! In Zweden zijn bijeenkomsten van meer dan 50 mensen niet toegestaan vanwege Covid-19, dus we passen ons aan", klonk het voorts.

Protestbord

Thunberg droeg haar bekende protestbord met zich mee, met daarop de leuze "Skolstrejk för klimatet" (Schoolstaking voor het klimaat), samen met een ander bord waarmee ze opriep om afstand te houden en - in Zweden - met niet meer dan 50 deelnemers samen te komen. De Zweedse droeg ook een mondmasker met het logo van de klimaatbeweging.

Actie in eigen land

Vrijdag trekken klimaatactivisten van over de hele wereld opnieuw de straat op om meer inspanningen te eisen in de strijd tegen de klimaatverandering. Ook in ons land is er actie gepland.

De 17-jarige Thunberg begon in augustus 2018 schoolstakingen op vrijdag te houden uit protest tegen de klimaatverandering. Ze bracht daarmee een wereldwijde beweging op gang. Sinds de uitbraak van de coronapandemie waren de protesten van Fridays for Future voornamelijk een online gebeuren.

