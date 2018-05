Freya (15) raakte zwaargewond bij aanslag tijdens Ariana Grande-concert. Bijna jaar later rent ze 'marathon' voor goed doel Leon van Wijk

21 mei 2018

16u46

Bron: AD.nl 0 Een 15-jarig meisje dat vorig jaar ternauwernood de aanslag in Manchester heeft overleefd en daarna opnieuw moest leren stappen, heeft gisteren met succes een loopwedstrijd uitgelopen. Ze zamelde daarmee geld in voor het ziekenhuis dat haar behandelt. "Ik wilde iets terugdoen."

Het was Kerstmis 2016 toen Freya Lewis twee kaartjes kreeg voor het concert van haar idool Ariana Grande in het Engelse Manchester. Ze wist meteen wie ze mee zou nemen: haar beste vriendin Nell. Ze gaf haar maatje, misschien nog wel meer fan van de zangeres, het ticket voor haar veertiende verjaardag.



Op 22 mei 2017 reed Freya's vader het tweetal naar de Manchester Arena. Het zou Nells allereerste concert zijn en voor Freya het eerste zonder haar ouders. De vriendinnen zongen onderweg de longen uit hun lijf. Ze waren hun stem al kwijt voordat de show begonnen was.

Drie meter

Het moest een onvergetelijke avond worden, maar niet op deze manier. Op slechts drie meter afstand van Freya ontplofte vlak na het concert een bom. Het meisje belandde zwaargewond in het ziekenhuis. Gelukkig was ze niet alleen, dacht ze. Nell lag vast in de buurt.



"En toen vertelde mijn vader dat ze was overleden", zei Freya eerder tegen de Britse krant The Mirror . "Dat was het slechtste moment van mijn leven."

Maandenlang in rolstoel

De tiener zou nog ruim vijf weken in het ziekenhuis blijven en maar liefst 60 uur aan operaties ondergaan. Het was onzeker of ze ooit weer zou kunnen stappen. Freya legde zich daar niet bij neer en was vastbesloten er bovenop te komen.



Ze voelde zich daarbij gesteund door Ariana Grande zelf, die haar in het ziekenhuis heeft bezocht. Ze lachten samen en keken naar video's waarin Freya meezong met Ariana's muziek. En ze huilden samen, denkend aan de overleden Nell. Grande drukte Freya op het hart om sterk te blijven. En dat deed ze.

Helden

Het meisje zat drie maanden lang in een rolstoel, maar na hard werken begon ze langzaamaan weer stapjes te zetten. In september keerde ze fulltime terug naar school. Nu, bijna een jaar na de aanslag waarbij 22 mensen de dood vonden, heeft Freya nog meerdere operaties voor de boeg. Die moesten echter even worden uitgesteld. Want Freya, die haar leven naar eigen zeggen te danken heeft aan het ziekenhuis, moest en zou haar helden bedanken.



Samen met een personal trainer begon ze te oefenen voor de juniorversie van de lokale marathon. Het meisje had via crowdfunding eerder al bijna 28.000 euro opgehaald voor het ziekenhuis, maar daar kon volgens haar nog wel wat bij. Ondanks haar afschuw voor rennen liet ze zich sponsoren om 2,5 kilometer hard te lopen. Gisteren stond Freya - voorbereid, maar bloednerveus - aan de start.

57.000 euro

Iets meer dan 17 minuten later werd ze als heldin onthaald bij de finish. Het was gelukt. "Ik ben moe", vertelde ze aan BBC News. "Overweldigd. En ik ben heel misselijk", voegde ze lachend toe, met haar apetrotse vader aan haar zijde. Hij had de marathon voor volwassenen gelopen, ook voor het ziekenhuis. Samen hebben ze tot nu toe ruim 57.000 euro opgehaald voor de hulpverleners.



Zij krijgen volgens Freya nu de erkenning die ze verdienen. "Ze hebben mij zo veel gegeven. Op welke manier het ook zou moeten, ik wilde iets teruggeven."

Meer over Freya Lewis