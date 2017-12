Freek (23) bedenkt attractie als afstudeerproject, nu gaat de Efteling die echt maken Silke Bertens

Goed nieuws voor mensen in een rolstoel die graag naar de Efteling gaan maar vanwege hun beperking niet in een attractie als Droomvlucht kunnen. Voor hen komt er een speciale, virtuele versie van deze bijzondere reis door sprookjesland. De Nederlander Freek Teunen (23) bedacht de attractie.

De Eindhovense student is dolgelukkig nu hij te horen heeft gekregen dat de Efteling zijn afstudeerproject daadwerkelijk gaat uitvoeren. "Al van kinds af aan was ik geïnteresseerd in de techniek van de Efteling. Het was mijn favoriete park. Dat mijn idee nu ook in praktijk wordt gebracht, is echt een droom die uitkomt", vertelt Teunen.



Begin vorig jaar begon Teunen met zijn afstudeeropdracht, toen volgde hij nog de bacheloropleiding Creative Technology in Enschede. In zijn virtuele Droomvlucht rijden rolstoelgebruikers één van de twee cabines binnen naast de werkelijke attractie. Daar krijgen ze een virtual reality-bril op waarmee ze rond kunnen kijken. Het filmpje begint als bezoekers in het karretje worden gezet.



Om de virtuele beleving nog levensechter te maken, waait op de juiste momenten de wind door de cabine. Ook zijn er warmte-effecten en een soort reukmachine. "Omdat je de Efteling niet in je eentje beleeft maar met zijn tweeën, krijgt iedereen een koptelefoon en microfoon om met elkaar te kletsen", legt Teunen uit.

Freek Teunen.

Zijn reis van droom naar daad was lastiger dan hij had gedacht. "Als student denk je simpel. Maar als je iets binnen de Efteling moet uitvoeren, dan moet dat op zijn 'Eftelings'. Het moet er mooi uitzien, lang meegaan en het moet dag en nacht kunnen draaien. Daar stond ik niet bij stil", vertelt de student. Desondanks kreeg de Eindhovenaar een 8,5 voor zijn afstudeeropdracht. "Het gebeurt bijna nooit dat een student het zo ver schopt dat zijn plan in de praktijk wordt uitgevoerd. Ik ben erg trots", zegt hij.



Nadat hij zijn project afrondde, kreeg de jonge twintiger veel leuke reacties. "Voor mijn opdracht moest ik invaliden in de Efteling spreken. Toen ik vertelde dat het plan door de directie van het park was aangenomen, raakten veel rolstoelgebruikers geëmotioneerd."



Volgens Teunen kunnen de bezoekers voordat de zomer begint de attractie bezoeken. Zelf hoopt hij dat het al in het voorjaar af is.

