Fred Perry stopt met verkoop van zwart-gele polo: “Te populair bij Amerikaanse neonazi’s” SVM

29 september 2020

17u31

Bron: Fredperry.com 4 Het Britse kledingmerk Fred Perry stopt met de verkoop van zijn befaamde zwart-gele polo in de Verenigde Staten en Canada. Aanleiding is het succes van het shirt bij de neonazistische Proud Boys-beweging. “Dit is bijzonder frustrerend, maar wij willen op geen enkele manier aan zo’n organisatie gelinkt worden”, klinkt het in een persbericht.

Het bedrijf benadrukt dat inclusiviteit, diversiteit en onafhankelijkheid al meer dan 65 jaar de kernwaarden vormen. “In de jaren ‘70 kwam de zwart-gele polo op de markt. Het stuk textiel werd gedragen door verschillende subculturen en generaties, zonder enig vooroordeel.”

Toch moest John Flynn zich als voorzitter van het merk vier jaar geleden ook al verantwoorden voor de associatie met extreemrechts. “Oprichter Fred Perry was de zoon van een socialistisch parlementslid uit de arbeidersklasse”, klonk het. “Hij werd tenniskampioen in een tijd waarin die sport nog iets elitairs uitstraalde. Daarna werkte hij samen met een Joodse zakenman uit Oost-Europa. We betreuren het dat we dit soort vragen moeten beantwoorden. Natuurlijk steunen we de extreemrechtse idealen niet. Die gedachtegang druist in tegen alles waar wij voor staan.”

FBI

De Proud Boys verschijnen regelmatig op Trump-rally’s en worden sinds 2018 door de FBI beschouwd als een rechts-extremistische groepering. Oprichter Gavin McInnes schreef meermaals dat de polo het geschikte uniform was om multiculturaliteit te bestrijden.

Fred Perry benadrukt dat het shirt enkel weer verkocht zal worden als de link met de Proud Boys volledig verdwenen is. In de tussentijd onderneemt het merk juridische stappen tegen namaak. “Onwettig gebruik is ontoelaatbaar”, klinkt het. “Wij hebben niets te maken met Proud Boys-producten waar onze zwart-gele kleuren en onze lauwerkrans op staan.”