Frauduleuze bruidegom opgepakt die bruid na trouwfeest achterliet met peperdure rekening

ttr

18 oktober 2019

09u34

Bron: anp/The Bangkok Post

1

Een man die zich had voorgedaan als miljonair is in Thailand opgepakt op de luchthaven van Bangkok, nadat hij zijn bruid na een overvloedig trouwfeest had laten zitten met de rekening. De 49-jarige man verliet zijn 30-jarige vrouw kort na de bruiloft.