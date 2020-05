Fraudeproces tegen Nederlandse overnemer Blokker van start gegaan

27 mei 2020

Bron: Belga

In Den Haag in Nederland is woensdag het fraudeproces van start gegaan tegen Dirk Bron, de Nederlandse ondernemer die begin dit jaar alle winkels van Blokker in ons land heeft overgenomen. Het ging nog maar om een pro-formazitting, waarbij de beklaagde niet aanwezig was. Ten vroegste in het najaar wordt de zaak voortgezet.