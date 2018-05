Fraudegevoelige Hongaarse paspoorten zorgen voor spanningen tussen VS en Hongarije IB

11 mei 2018

00u32

Bron: Belga 0 De Amerikaanse overheid overweegt om Hongarije uit het programma te zetten waardoor de burgers van het land visumvrij de Verenigde Staten binnen mogen. Enkele maanden geleden ontdekte het departement Binnenlandse Veiligheid namelijk een "kwetsbaarheid" in het Hongaarse paspoortsysteem. Dat meldt The Washington Post.

Via het Visa Waiver Program (VWP) kunnen de inwoners van 38 landen, waaronder België, 90 dagen lang visumvrij in de Verenigde Staten verblijven. Ook Hongarije maakt deel uit van het programma, maar daar komt binnenkort mogelijk verandering in.

Functionarissen van het departement Binnenlandse Veiligheid ontdekten grootschalige fraude met Hongaarse paspoorten, waardoor ongeveer 700 niet-Hongaren authentieke Hongaarse documenten konden bemachtigen en een valse identiteit aannamen. Minstens 85 daarvan hebben geprobeerd om naar de VS te reizen en 65 raakten zonder problemen in het land via het VWP. In oktober verbleven nog 30 dertig van hen in het land.

Speciale maatregel

De problemen met het paspoort ontstonden in 2011. Toen ging in Hongarije een maatregel van kracht waardoor etnische Hongaren die sinds de Wereldoorlogen in diaspora leven, snel en gemakkelijk de Hongaarse nationaliteit kunnen bemachtigen. Sindsdien hebben al meer dan een miljoen mensen van de regeling gebruikgemaakt.

De paspoortfraude zet druk op de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Hongarije - die met respectievelijk president Donald Trump en premier Viktor Orban nochtans gelijkgezinde, populistische leiders hebben. In oktober stuurde Washington al een waarschuwing naar Boedapest en veranderde het de status van Hongarije in het VWP naar "onder voorbehoud". Vorige maand reisden Amerikaanse functionarissen nog af naar Hongarije om het land te waarschuwen dat het uit het programma zal worden gezet als er niet snel een "actieplan" komt.