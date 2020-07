Fransman vindt op gletsjer ruim 50 jaar oude kranten uit gecrasht vliegtuig Caspar Naber

13 juli 2020

15u32

Bron: AD.nl 0 Een restauranthouder uit Alpenstad Chamonix heeft een wel heel bijzondere vondst gedaan op de nabijgelegen Bossons-gletsjer. In het smeltijs op 1.300 meter hoogte ontdekte hij een tiental Indiase kranten uit 1966. Ze zijn vermoedelijk afkomstig uit een Boeing 707 van Air India die op 24 januari van dat jaar neerstortte in het Mont Blanc-massief.

De 33-jarige Thimothée Mottin stuitte vorige week dinsdag op de ruim 54 jaar oude kranten tijdens een wandeling op de gletsjer in het departement Haute-Savoie. Op de voorpagina’s van de Engelstalige Indiase kranten The Hindu en The Statesman van 20 en 21 januari 1966 wordt respectievelijk de opkomst en de verkiezing verkondigd van Indira Ghandi (1917-1984) als eerste vrouwelijke premier van het Aziatische land.

“De kranten zijn nog niet helemaal droog maar ze verkeren in zeer goede staat. We kunnen ze lezen”, verklaarde de restauranthouder tegenover persbureau AFP. Het was niet de eerste keer dat hij vermoedelijke overblijfselen van de vliegtuigcrash vond. Zo ontdekte de dertiger ooit een foto van een Indiaas koppel dat zich waarschijnlijk aan bood van de Boeing 707 Kangchenjunga bevond. Die afbeelding trof hem diep.

Alle vondsten stelt hij tentoon in zijn restaurant Cabane du Cerro. “Ik laat de spullen liever zien dan ze ergens in een opslagruimte te verstoppen”, zei hij op de nieuwszender France Info. Hoewel elke vondst speciaal blijft, kijkt de dertiger er niet meer van op als hij op overblijfselen van het gecrashte toestel stuit. “Elke keer als we met vrienden op de gletsjer wandelen, vinden we sporen van de crash. Dankzij onze ervaring weet je waar je ze kunt vinden.”

Stoffelijke resten en sieradenkistje

Bij de bewuste vliegtuigcrash kwamen alle 177 inzittenden om het leven. Drie jaar geleden gaf de smeltende gletsjer ook menselijke resten vrij. Het is nog steeds onduidelijk of ze van de inzittenden van de vlucht van 24 januari 1966 zijn of van passagiers van een ander Indiaas vliegtuig, dat in 1950 neerstortte op de Mont Blanc.

In 2013 vond een langlaufer op de gletsjer een kistje met edelstenen waarvan de waarde op zo’n 246.000 euro werd geschat. De smaragden en saffieren waren waarschijnlijk van passagiers van de rampvlucht van Air India van 24 januari 1966.

