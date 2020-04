Fransman panikeert tijdens verrassingsvlucht en katapulteert zichzelf uit straaljager HLA

14 april 2020

14u03

Bron: Le Point, AD.nl 2 Een Fransman die vorig jaar van collega’s een verrassingsvlucht met een straaljager cadeau kreeg, heeft die vlucht bijna niet overleefd. De 64-jarige man was zo zenuwachtig dat hij vlak na het opstijgen in blinde paniek naar de eerste de beste hendel greep om zich vast te houden. Daarmee activeerde hij onbedoeld de schietstoel.

De Franse luchtvaartautoriteit publiceerde vorige week een voorlopig rapport over het opmerkelijke incident. Daaruit blijkt dat er op 20 maart 2019 heel wat misliep op de vliegbasis Saint-Dizier in het departement Haute-Marne. Het Franse weekblad Le Point keek het rapport in en concludeert dat het incident veel slechter had kunnen aflopen.

Een Rafale-straaljager met voorin een piloot en achterin een burgerpassagier stijgt die dag om 12.50 uur op. Aan boord zit een Fransman, kaderlid in een Frans wapenbedrijf. De man kreeg de vlucht cadeau van zijn collega’s. Hij durft niet zeggen dat hij schrik heeft om mee te vliegen met het gevechtsvliegtuig. Nog voor het opstijgen schiet de hartslag van de man de hoogte in: zijn smartwatch registreert tussen de 136 en 142 slagen per minuut.



Twee minuten later wordt de passagier met zijn schietstoel uit het toestel gekatapulteerd. De man landt met zijn parachute in een weiland en de piloot weet de straaljager veilig aan de grond te zetten. De onfortuinlijke passagier raakt wonderwel slechts licht gewond.

Zwaartekracht

Uit het onderzoek blijkt dat er nog voor de vlucht al van alles misliep. Het resultaat van het medisch onderzoek van de zestiger bereikte door een computerstoring de straaljagerpiloot niet. Daardoor was die niet op de hoogte dat zijn passagier de maximale kracht van 3.7-G die gegenereerd wordt bij het opstijgen niet aankon. Tot overmaat van ramp zat de anti-G-broek niet goed en zaten de riemen niet strak genoeg, waardoor de passagier tijdens het opstijgen van zijn stoel loskwam en het gevoel kreeg dat hij door de cockpit ‘zweefde’. De man heeft zich in paniek vastgegrepen aan de eerste de beste hendel, die die de schietstoel activeert.

Maar er was nog veel meer dat tot grote, zo niet rampzalige gevolgen had kunnen leiden. Zo verloor de passagier na zijn lancering van de schietstoel zijn helm. Dat kon gebeuren doordat hij zijn kinband niet had vastgemaakt. Ook stond het vizier van de helm omhoog, ook al had de piloot nadrukkelijk gezegd het naar beneden te doen én was het zuurstofmasker niet goed bevestigd. Het gevolg: toen de cockpitkap zich opende na activering van de schietstoel, rukte de wind de helm van het hoofd van de passagier waardoor de kans op lichamelijk letsel en zelfs overlijden vergrootte.

Lanceringssysteem

Tot overmaat van ramp functioneerde het lanceringssysteem van de schietstoel ook niet naar behoren. Een rubbervlot dat zichzelf automatisch had moeten opblazen deed dat niet. De passagier had geluk dat ze niet boven water vlogen. Erger nog was volgens de onderzoekers dat de schietstoel van de piloot, die ook gelanceerd had moeten worden, niet automatisch werd geactiveerd. Al is dat laatste ook goed nieuws, aangezien de straaljager was neergestort als de piloot effectief uitgeworpen was geweest. In dat scenario zouden er op de grond slachtoffers kunnen gevallen zijn, en zou het vliegtuig van 70 miljoen euro definitief verloren zijn.

De piloot slaagde er dus in de straaljager zonder problemen aan de grond te zetten, en zowel hijzelf als de passagier kwamen ervan af met lichte verwondingen. Toch blijven de kosten van het incident hoog: het zou tussen de 100.000 en 200.000 euro kosten om de schietstoel te vervangen. Daarbij komen ook nog de kosten voor het vervangen van de overkapping van de cockpit en de vele controles die nodig zijn om het vliegtuig weer in de juiste vluchtomstandigheden te brengen.