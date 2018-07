Fransman krijgt hartaanval en sterft nadat agent hem tasert

10 juli 2018

In Soissons, in het noorden van Frankrijk, is gisteren een man om het leven gekomen nadat hij een fatale hartaanval kreeg nadat hij werd getaserd door een politieagent. Dat meldt het parket, dat benadrukt dat de agent het stroomstootwapen volgens de regels gebruikte.