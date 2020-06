Fransman ketent zichzelf vast voor hoofdkantoor verzekeringsmaatschappij die hem weigert te vergoeden kv

10 juni 2020

19u57

Bron: Reuters 1 De Franse eigenaar van een weddingplanningbedrijf heeft zichzelf vastgeketend aan een stoel op de parking van zijn verzekeringsmaatschappij in de West-Franse stad Poitiers. Hij protesteert daarmee tegen de weigering van zijn verzekeraar om hem te compenseren voor het verlies dat hij lijdt als gevolg van de coronavirusuitbraak.

Met een zwart mondmasker, strohoed en plakkaten heeft Martial Léotard, directeur van het bedrijf Les Ducs de Richelieu, zich langs de weg geïnstalleerd. Volgens Léotard weigert zijn verzekeringsmaatschappij La Mutuelle de Poitiers Assurance hem te compenseren voor zijn verlies aan inkomsten als gevolg van de Covid-19-uitbraak, omdat het gaat om een ‘pandemie'. De maatschappij beroept zich daarbij op semantiek: de polis van Léotard stelt immers dat de man wel gedekt is in geval van een ‘epidemie'.

Léotard, die “de dood van kleine bedrijven” op een van zijn plakkaten heeft geschreven, dreigt met een hongerstaking. “Sinds april verliezen we inkomsten”, vertelde hij aan Reuters. “We gaan het niet halen. We zullen ten onder gaan.”

De verzekeringsmaatschappij stelt dat Léotard met zijn polis niet in aanmerking komt voor compensatie. “Het risico op een pandemie is niet verzekerd in deze polis”, reageerde CEO Stéphane Désert aan Reuters. “De voorwaarden van onze overeenkomst zijn duidelijk.”