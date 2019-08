Fransman gearresteerd met lijk echtgenote in koffer en kinderen op achterbank Caspar Naber

19 augustus 2019

15u16

Bron: AD 25 Franse politieagenten hebben gisteren een wel heel lugubere ontdekking gedaan. In de wagen van een Franse automobilist ontdekten ze een koffer met daarin het stoffelijk overschot van zijn echtgenote. De man, die terugkeerde van vakantie in Italië, is aangehouden op verdenking van moord.

Zijn twee kinderen van zes en acht jaar oud lagen tot ontsteltenis van de gendarmes te slapen op de achterbank van de wagen, luttele centimeters verwijderd van de koffer met het stoffelijk overschot van hun moeder.

De politieagenten controleerden de wagen gistermorgen omstreeks vijf uur in Doussard, vlakbij het Meer van Annecy in het oosten van Frankrijk (Haute-Savoie). Dit op basis van een tip over de automobilist. Volgens Franse media is de man, van wie alleen bekend is gemaakt dat hij de Franse nationaliteit heeft, een bekende voor het gerecht. Zijn kinderen zijn opgevangen.

Vrouwenmoorden

Feministische groeperingen in Frankrijk waarschuwen de Franse autoriteiten al enkele maanden voor een heropleving van het verschijnsel ‘feminicide’ (vrouwenmoorden). Sinds begin dit jaar kwamen volgens hen al minstens 70 Franse vrouwen om het leven door toedoen van hun echtgenoot of ex-partner.

