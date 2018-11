Fransman dreigt met explosieven en eist dat president Macron “gele hesjes” ontvangt

In de West-Franse stad Angers eist een man met het dreigement explosieven bij zich te hebben dat president Emmanuel Macron de "gele hesjes" ontvangt. Dat melden meerdere Franse media. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner bevestigt dat er in Angers een incident aan de gang is.