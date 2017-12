Fransman doet lugubere ontdekking in sporttas onder bed Redactie

15u12

Bron: RTL Info 1 AFP (Illustratiefoto) In een appartement in de Noord-Franse stad Calais is gisteren het lichaam van een vrouw gevonden. Het stoffelijk overschot zat in een sporttas onder een bed en was al in verregaande staat van ontbinding, meldt RTL Info.

Een medewerker van het bedrijf dat het appartement beheert, deed de lugubere ontdekking. De Fransman ontdekte de tas onder een bed onder een laag afval. Volgens een gerechtelijke bron is de overleden persoon een Afrikaanse vrouw tussen 20 en 30 jaar. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd op het lichaam, maar de doodsoorzaak kon niet achterhaald worden. Het lichaam lag vermoedelijk al weken onder het bed en was in vergevorderde staat van ontbinding.

De Franse politie is op zoek naar de laatste huurder van de flat, "een Soedanese asielzoeker die het appartement volledig legaal huurde", aldus een bron dicht bij het onderzoek. De onderzoekers en de grenspolitie zijn een buurtonderzoek gestart om na te gaan wie er in de flat allemaal over de vloer kwam.

Meer over RTL Info

Calais