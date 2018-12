Fransman (71) steekt Atlantische oceaan over in houten ton, met foie gras en wijn Marlies van Leeuwen

28 december 2018

10u24

Bron: AD.nl 0 De Franse avonturier Jean-Jacques Savin (71) is begonnen aan zijn opmerkelijke tocht: de Atlantische oceaan over in een speciale houten ton. En wat neem je als Fransman mee op reis? Foie gras en wijn natuurlijk.

De wijn is bedoeld voor zijn verjaardag, want over een paar weken wordt Savin 72 en dan dobbert hij nog ergens in zijn oranje ton rond op de oceaan.

4.500 kilometer

Hij is net begonnen aan de grote oversteek, die hem van het eilandje El Hierro op de Canarische eilanden naar de Caribische eilanden moet brengen, voortgestuwd door niets meer dan de stroming. De reis is zo’n 4.500 kilometer lang.



“Zoals het er nu uitziet, gedraagt mijn capsule zich erg goed en werkt de wind zeker tot zondag in mijn voordeel", zei Savin vlak voor vertrek tegen het Franse persbureau AFP.

Klein raampje

Savin, een voormalig parachutist en parkwacht, zit nu in zijn oranje gevaarte, gemaakt van met hars bedekte triplex. Het tuig moet hem niet alleen tegen de elementen beschermen, maar zou ook sterk genoeg zijn om een orka-aanval te doorstaan.

De Fransman moet het binnenin stellen met zo'n zes vierkante meter, om te koken, slapen en zijn goederen op te slaan. Er zit een klein raampje in de ton waardoor hij naar buiten kan kijken.

Hij zal tijdens de trip zijn ervaringen delen op Facebook - met behulp van zonne-energie kan hij online. Gisteren liet hij weten dat ‘alles goed gaat’.

Drie maanden

Waarschijnlijk doet de avonturier zo'n drie maanden over de reis. Hij maakte de trip al vier keer eerder met een zeilboot, maar is benieuwd hoe het gaat als hij zich slechts door de stroming laat meevoeren.

“Ik zou het erg leuk vinden als ik op een Frans eiland terecht kom, zoals Martinique of Guadeloupe. Dat zou ook handig zijn wat betreft het papierwerk en om de ton weer mee naar huis te krijgen", zei Savin tegen AFP.