Fransman (50) vermoordt ouders en schoonouders

25 augustus 2020

16u44

Bron: L'Indépendant - Ouest-France 0 Een Franse vijftiger heeft zich zondagavond zelf aangegeven bij een gendarmerie nabij Perpignan en bekende zijn ouders en ex-schoonouders te hebben vermoord. “Diepliggende haat voor de vier personen”, zou het motief zijn, maakte de assistent-procureur van de Zuid-Franse stad vandaag bekend.

De man (50) is op het kantoor meteen in de boeien geslagen waarna hij naar het ziekenhuis is overgebracht. De viervoudig moordverdachte verklaarde een grote hoeveelheid geneesmiddelen te hebben ingenomen.

De voormalig ambtenaar die werkloos was, sloeg volgens de lokale krant L’Indépendant zaterdagavond eerst toe bij zijn ouders in Perpignan. Hij zou hen met een mes hebben gedood. ‘s Anderendaags reed hij naar het dorp Le Boulou, op ruim tien kilometer van de Spaanse grens. Hij ging langs bij zijn ex-schoonouders, een koppel zeventigers. Nog volgens L’Indépendant bracht hij hen met een vuurwapen om het leven.

De man, wiens naam nog niet is vrijgegeven, meldde zich daarna bij de gendarmerie in Pollestres nabij Perpignan. Hij is vader van twee kinderen. Volgens assistent-procureur Luc-André Lenormand koesterde hij “diepe haat” voor alle vier slachtoffers, iets wat al jarenlang speelde. “Zijn moeder en vader verweet hij ‘slechte ouders’ te zijn. De betrokkene beschrijft zijn voormalige schoonouders als ‘manipulatief en demonisch’, al had hij al tien jaar geen contact met hen”, luidt het nog in een persmededeling.

De man zit in voorlopige hechtenis alvorens te worden voorgeleid bij een onderzoeksrechter. Indien hij toerekeningsvatbaar wordt verklaard, riskeert hij in een assisenproces een levenslange celstraf.



