Fransman (43) was zonder het te beseffen al in december besmet met coronavirus: “Ik heb misschien ongewild andere mensen besmet”

06 mei 2020

12u20

Bron: BFM-TV 10 Deze week raakte bekend dat het coronavirus eind december al in Frankrijk rondwaarde . De 43-jarige Parijzenaar Amirouche Hammar werd twee dagen na kerst met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. “Om 5 uur ’s ochtends besloot ik naar het ziekenhuis te rijden omdat ik zo veel pijn had”, getuigt hij. Elf dagen geleden vernam de Fransman voor het eerst dat hij toen besmet was met het coronavirus. Dat is gebleken uit een wattenstaafmonster dat men destijds bij hem afnam.

Officieel werden in Frankrijk pas eind januari de eerste gevallen van coronabesmetting geregistreerd. In totaal zijn van 24 patiënten met longontsteking de bewaarde monsters achteraf onderzocht op het nieuwe coronavirus. Het staal van Hammar bleek positief te zijn. Dat werd deze week bekendgemaakt door de Franse intensivist Yves Cohen.

Nieuwszender BFM-TV kon met Hammar spreken. De inwoner van Bobigny, een voorstad van Parijs, krijgt eind december last van de gekende symptomen: droge hoest, koorts, vermoeidheid en ernstige ademhalingsmoeilijkheden. De man denkt eerst aan griep, maar nadat zijn symptomen dagenlang aanhouden, besluit hij naar het ziekenhuis te gaan. “Om 5 uur ’s ochtends besloot ik mijn auto te nemen en direct naar het ziekenhuis te rijden”, vertelt hij. “Er was duidelijk iets mis. Ik had pijn aan de borst en dat drukkend gevoel leek mijn adem af te snijden.”



Het is eind december. Op dat moment lijkt alleen China door de corona-uitbraak getroffen te zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigt het bestaan ​​van een nieuw coronavirus aan op 12 januari, het eerste overlijden wordt de volgende dag gerapporteerd.

Maar eind december tastten de Franse artsen nog in het duister over de oorsprong van de ziekte van Amirouche Hammar. Na drie dagen luidde de diagnose dat de man, die diabetes heeft en vatbaar is voor allergieën, een longontsteking had. “Er is mij verteld dat wat ik had, heel ernstig was”, getuigt Hammar.

🗨 "On m'a dit: ce que vous avez, c'est très sérieux"



Le patient infecté en décembre par le coronavirus témoigne sur BFMTV pic.twitter.com/vlvnFhKqBv BFMTV(@ BFMTV) link

Oorzaak onbekend

Pas elf dagen geleden vernam de vader van vier kinderen dat hij besmet was met het nieuwe coronavirus toen hij een telefoontje kreeg van intensivist Yves Cohen. Artsen hadden hem opgespoord nadat uit zijn wattenstaafmonster van toen was gebleken dat hij besmet was. “Ik was verrast, zeker als je weet welke ravage het virus kan aanrichten.”

De man was voordien nochtans niet naar het buitenland gereisd en heeft helemaal geen familie in China. De manier waarop hij besmet is geraakt, blijft daarom louter een hypothese. Zijn echtgenote, werkzaam in een hypermarkt nabij de luchthaven van Roissy-Charles-de-Gaulle, heeft het virus mogelijk mee naar huis gebracht. “We bedienen klanten die rechtstreeks van de luchthaven komen met hun koffers”, zegt Fatiha.

Vandaag gaat het goed met Hammar. Hij vreest echter dat hij toen ongewild mensen heeft besmet met het coronavirus zonder het zelf te beseffen.

