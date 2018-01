Fransen willen dat hun stokbrood werelderfgoed wordt FT

Bron: Le Parisien 13 BELGAIMAGE Een Franse voetbalfan heeft zijn hoofddeksel versierd met hét symbool van Frankrijk: de baguette. Bakkers in Frankrijk willen hun traditionele Franse stokbrood op de lijst van werelderfgoed. De 'baguette' is, samen met de Eiffeltoren, een van de belangrijkste symbolen van het land.

Dominique Anract, voorzitter van de Franse bakkersconfederatie die liefst 33.000 ambachtelijke bakkers in Frankrijk vertegenwoordigt, heeft zijn plan vandaag uit de doeken gedaan tijdens een bezoek aan het Elysée. Daar waren deze namiddag 130 bakkers te gast. Voor de gelegenheid hadden zij een enorme 'galette frangipane' of koningentaart mee - weliswaar zonder bonen. Bij het gesmul werd de Franse president gevraagd of hij een dossier wilde indienen bij UNESCO om het Franse stokbrood officieel te laten erkennen als immaterieel erfgoed. (lees door onder de foto)

REUTERS De Franse president en zijn vrouw snijden de gigantische koningentaart aan.

De bakkers hopen zo dat er ook meer waardering komt voor hun job. Want een perfecte baguette maken vereist technische knowhow. Het ideale Franse stokbrood weeg precies 250 gram en is louter samengesteld uit meel, water, zout en gist. Het brood wordt snel hard en wordt daarom zo vers mogelijk gegeten en de hele dag door gebakken.

De initiatiefnemers spiegelen zich aan de Napolitaanse pizza, die in december vorig jaar al toegevoegd werd aan de UNESCO-lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dat gebeurde nadat twee miljoen mensen een wereldwijde petitie hadden ondertekend om de Italiaanse aanvraag te ondersteunen.

Belgische frietjes

Ook een idee voor onze Belgische frietjes trouwens? Onze frietkotcultuur werd vorige zomer al officieel erkend als Belgisch immaterieel erfgoed. Alle regeringen waren het er toen unaniem over eens. Dankzij die nationale erkenning is het makkelijker om opgenomen te worden in het UNESCO-werelderfgoed, maar er werd nog geen officiële aanvraag ingediend bij de Verenigde Naties. Ook onze biercultuur, de garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke en Aalst Carnaval staan op de lijst van Belgisch immaterieel erfgoed en kunnen in principe ooit werelderfgoed worden.