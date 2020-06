Fransen trekken met mondmasker naar stembus voor tweede ronde verkiezingen HAA

28 juni 2020

11u17

Bron: AFP, Belga 0 De tweede ronde van de Franse gemeenteraadsverkiezingen, die was uitgesteld vanwege het coronavirus, vindt vandaag plaats. De stemronde gaat door in 4.820 gemeenten, waaronder enkele grote steden zoals Parijs, Lyon en Marseille. Kiezers moeten een mondmasker dragen en de stemhokjes zijn aangepast.

De eerste ronde van de lokale verkiezingen had plaats op 15 maart, een dag voordat president Emmanuel Macron strenge beperkingen aankondigde door de coronacrisis. Het aantal kiezers dat een stem uitbracht, was nog nooit zo laag. Van de 47,7 miljoen kiezers kwam maar 45 procent opdagen. De Franse media spraken over "de verkiezingen van de angst".



De tweede ronde zou een week later plaatsvinden, maar werd uitgesteld zonder dat er een nieuwe datum werd vastgelegd. Dat gebeurde pas op 14 juni. Volgens de Franse wet moest de tweede ronde nog in juni plaatsvinden, anders zouden de resultaten van de eerste ronde van 15 maart geschrapt worden.

Maatregelen

In alle gemeenten waar in de eerste ronde geen absolute meerderheid werd behaald, wordt vandaag opnieuw gestemd. De stembureaus openden om 8 uur de deuren en er gelden extra veiligheidsmaatregelen. Zo is het dragen van een mondmasker in het stembureau verplicht. Verder is er een wachtrij speciaal voor kwetsbare mensen, zijn in het stembureau maximum drie kiezers per keer toegelaten en zijn handgels beschikbaar aan elk bureau.

Partij van Macron

De vier jaar oude partij La Republique en Marche van president Emmanuel Macron hoopt tijdens deze verkiezingen voor het eerst een lokale verankering tot stand te kunnen brengen. Maar de eerste ronde draaide voor de partij uit op een sisser. In Parijs eindigde ze op de derde plaats, en een overwinning in een andere grote stad lijkt onwaarschijnlijk. Enkele ministers konden wel vlot een overwinning in de wacht slepen in hun thuisstad. Zo haalde Gérald Darmanin, de minister van Begroting, het in de eerste ronde in Tourcoing en de minister van Cultuur, Franck Riester, in Coulommiers.

In het algemeen scoorden de groene partij EELV en het extreemrechtse Rassemblement National (RN) het best, maar door de lage opkomst was het moeilijk om echt conclusies te trekken.