Fransen starten onderzoek naar seksueel misbruik Epstein jv

23 augustus 2019

16u42

Bron: ANP/AFP/BLOOMBERG 9 Franse aanklagers zijn een onderzoek begonnen naar mogelijke gevallen van seksueel misbruik door Jeffrey Epstein in Frankrijk of van Franse vrouwen in het buitenland. Het gaat om “verkrachtingen” en “seksuele aanrandingen”, onder meer op minderjarigen, in het kader van de zaak rond de Amerikaanse financier Jeffrey Epstein, die twee weken geleden dood werd aangetroffen in de gevangenis. Dit heeft procureur Rémy Heitz bekendgemaakt.

De reden dat Frankrijk een onderzoek begint is dat de aanklagers informatie van Amerikaanse autoriteiten hebben ontvangen die mogelijk meer licht laten schijnen over de omvang van het misbruik. "Het onderzoek zal zich richten op mogelijke misdrijven tegen Franse slachtoffers op zowel Frans als internationaal grondgebied, en op verdachten die Franse burgers zijn", aldus de aanklager.

Het inleidende onderzoek in Frankrijk betreft ook “bendevorming met het oog op het plegen van misdaden” en “bendevorming voor het plegen van delicten bestraft met minstens vijf jaar opsluiting”. Het parket nam de beslissing na “verificaties op basis van elementen” die het ontvangen had, en na “uitwisselingen” met de bevoegde Amerikaanse autoriteiten, zo preciseert het communiqué.

De vereniging ‘Innocence en danger’ was eind juli, na de arrestatie van Epstein in de Verenigde Staten, naar het parket van Parijs gestapt en had op 12 augustus, twee dagen na de dood van Epstein, een open brief gepubliceerd waarin ze de procureur van Parijs opriep een onderzoek te openen. Gisteren zei de vereniging dat ze in verband met de multimiljonair, die een appartement had in Parijs en op 66-jarige leeftijd zelfmoord pleegde in zijn cel, tien getuigenissen had, voornamelijk van slachtoffers van daden “gepleegd op het Franse grondgebied” .

Epstein werd op 6 juli aangehouden toen hij in New York uit zijn privévliegtuig stapte van een vlucht uit Parijs. De steenrijke Amerikaanse zakenman (66) met een geschat vermogen van meer dan een half miljard dollar, overleed op 10 augustus in zijn gevangeniscel in New York. Onderzoek wees uit dat hij zelfmoord heeft gepleegd.