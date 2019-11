Fransen staan voor raadsel: Atlantische kust overspoeld met pakketten cocaïne Caspar Naber

10 november 2019

23u32

Bron: AD.nl 0 De Fransen hebben er een wel heel bijzonder milieuprobleem bij: het aanspoelen van pakketten gevuld met cocaïne langs de Atlantische kust. Sinds half oktober is al ruim 700 kilo van het witte goedje aangetroffen. Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek gestart en waarschuwt voor de pakketten. Een aantal stranden is al afgesloten voor het publiek, melden Franse media.

De pakketten kunnen een gevaar voor de volksgezondheid opleveren, omdat ze cocaïne bevatten met een zuiverheid van 83 procent, verklaarde het OM in Rennes (Bretagne) zondagmiddag. Naast cocaïne bevatten de pakketten ook crack, een rookbare variant van cocaïne. Vinders moeten onmiddellijk de politie waarschuwen. Die raadt hen dringend af om de drugs aan te raken. Zowel de inhoud als de verpakking kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid, onder andere vanwege “dampen”. Het vervoeren van de pakketten is strafbaar. Op drugssmokkel staat een maximum gevangenisstraf van 10 jaar.

De eerste balen met plastic pakketten spoelden aan op 17 oktober, maar sinds 4 november neemt het aantal toe, constateren de autoriteiten. De teller staat inmiddels op 763 kilo. Het fenomeen is dusdanig groot dat “intensieve bewaking” door onder andere politie en douane is afgekondigd. Een groot aantal stranden is al afgesloten voor het publiek. Dit op last van de politie en op straffe van zware strafrechtelijke sancties.

Volgens het OM kampt de hele Atlantische kust met het probleem. Van Les Landes bij de Spaanse grens tot de monding van de rivier de Loire boven Nantes. In die laatste regio werd bij Pornic, niet ver van Saint-Nazaire, zondagochtend nog 10 kilo cocaïne gevonden. Ruim 400 kilometer zuidelijker bij Arcachon werden pakketten met 12 kilo van het witte goud ontdekt. Het OM in Rennes werkt daarom nauw samen met het parket van Saint-Nazaire, Bordeaux en Dax. De politie heeft in het onderzoek de hulp ingeroepen van collega’s in andere EU-landen en van de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie DEA.

De Franse autoriteiten vermoeden dat de balen met drugs overboord zijn geslagen van een schip tijdens een storm of door averij.

Ballots de cocaïne sur la côte: le parquet de Rennes coordonne l’enquête https://t.co/QKpzW1mDa2 pic.twitter.com/EcBX43YZcs Rennes Online(@ RennesOnline) link

🇫🇷 Ballots de cocaïne sur les plages de l’Atlantique : déjà 763 kg retrouvés https://t.co/lULQN3oENr pic.twitter.com/sMcTDfitoi Revue de presse Police & Réalités(@ PoliceRealites) link

⚠️Lège-Cap Ferret : cocaïne échouée, les plages océanes deviennent interdites au public. En cas de non respect vous risquez des sanctions pénales lourdes.

La mairie déclare : "Sur demande de la Gendarmerie, pour des raisons de sécurité et de santé publiques, l'accès à toute… pic.twitter.com/km2l2k688j Radio Dunes(@ RadioDunes) link