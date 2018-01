Fransen geloven massaal in complottheorieën LB

15u13

Bron: ANP 4 AP Maar liefst 54 procent van de Fransen vindt het geloofwaardig dat de CIA betrokken was bij de moord op president John F. Kennedy in 1963. De CIA was verantwoordelijk voor de moord op John F. Kennedy. De Britse inlichtingendienst MI6 vermoordde prinses Diana. De aarde is plat. De Amerikanen zijn nooit op de maan geweest. Complottheorieën te over en in Frankrijk geloven ze er heilig in. Maar liefst acht op de tien Fransen zeggen in tenminste één zo'n theorie te geloven, zo blijkt uit een onderzoek waarover de Franse media vandaag publiceren.

Het ministerie van Volksgezondheid spant samen met de farmaceutische industrie om te verbergen dat vaccins schadelijk kunnen zijn, gelooft 55 procent van de Fransen. De betrokkenheid van de CIA bij de moord op de Amerikaanse president in 1963 vindt 54 procent geloofwaardig.

"Verontrustend"

Een derde denkt dat het aidsvirus is gemaakt in laboratoria en is getest op de Afrikaanse bevolking voordat het een epidemie werd. Een vergelijkbare hoeveelheid is ervan overtuigd dat terreurbewegingen al-Qaida en Islamitische Staat in werkelijkheid onder het gezag van geheime diensten in het Midden-Oosten staan.

Jongeren zijn meer geneigd in complottheorieën te geloven dan ouderen, blijkt ook uit het onderzoek van Ifop. Volgens de Franse organisatie Conspiracy Watch is de samenleving "tot een verontrustende mate doordrongen'' van dergelijke ideeën.