Franse zorgen om Engelse invloed: zeg niet langer 'fake news', maar wel 'infox'

05 oktober 2018

12u11 0 Het Frans en het Engels: het zullen altijd twee talen met een moeilijke relatie tot elkaar zijn. Terwijl veel jongeren bij onze zuiderburen graag al eens een Engelse term durven te gebruiken, gruwen de veelal iets oudere verdedigers van de taal van Molière bij al dat 'Franglais'. De nieuwste aanbeveling: gebruik niet langer de term 'fake news', maar wel het correcte ' information fallacieuse'. En als het dan echt hip moet zijn, mag 'infox' ook.

Geen volk dat zo fier is op zijn taal als de Fransen, wordt vaak gezegd. Met reden, klinkt het dan ook bij de officiële Commissie voor de Verrijking van de Franse Taal. Want waarom zou je Engels gebruiken als het ook in je eigen taal kan?

De Commissie stelt daarom dan ook in een publicatie in het Staatsblad voor dat Fransen niet langer spreken over 'fake news' als ze het hebben over desinformatie of leugens. "Men kan zich ook beroepen op de term 'infomation fallacieuse' (valse, leugenachtige informatie) of op het neologisme 'infox', samengesteld door de woorden 'information' (informatie) en 'intoxication' (vergiftiging)."

De Commissie voor de Verrijking van de Franse Taal bestaat sinds 1996 en heeft tot dusver al 7.900 aanbevelingen gepubliceerd, met wisselend succes overigens. Het gaat dan Franse varianten op termen als binge drinking (beuverie express), hashtag (mot-dièse) en big data (mégadonnées).

