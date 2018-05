Franse wijnmakersfamilie veilt laatste flessen uit 1774: "Oudste wijn ter wereld" IB

11 mei 2018

03u30

Bron: The Guardian 0 In Parijs gaan drie van de oudste flessen wijn ter wereld deze maand onder de hamer. Het gaat om drie flessen vin jaune uit de Jura in het oosten van Frankrijk, die bekend staat als ‘wijn voor koningen en koning van de wijnen’. De flessen uit 1774 zijn per stuk zeker twintigduizend euro waard, maar kunnen zelfs dubbel zoveel opbrengen.

De flessen van 87 centiliter zijn generaties lang bewaard door de afstammelingen van Pierre Vercel, een fameuze wijnmaker uit de 17e eeuw. Het gaat om de laatste flessen die de familie in hun wijnkelder heeft liggen.

In 1994 werd een fles van dezelfde eeuwenoude ‘batch’ soldaat gemaakt door een groep wetenschappers, wijnkenners en vinologen. De wijn werd ‘excellent’ bevonden en het selecte clubje raadde toen aan om de wijn nog zeker honderd jaar te bewaren. De smaak werd beschreven als “goud en amberkleurig nectar, met vleugjes van noten, kruiden, curry, kaneel, vanille en gedroogd fruit.” De wijn kreeg een score van 9,4 op tien.

Louis Pasteur

In 2011 en 2012 werden twee flessen van dezelfde collectie verkocht voor 57,000 en 38,000 euro. Leuk weetje: Louis Pasteur, die ook uit de Jura afkomstig was en bevriend zou zijn geweest met Vercels kleinkinderen, zou zijn toelating tot de Académie Française in 1881 gevierd hebben met een fles 1774 vin jaune.

Behalve de wijn uit 1774, worden er nog 99 andere flessen uit de wijnkelder van de Vercels geveild. De veiling zal op 26 mei plaatsvinden in Lons-le-Saunier.