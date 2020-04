Franse wetenschappers waarschuwen voor versoepeling na 11 mei: “Maatregelen moeten blijven” ADN

21 april 2020

11u52

Bron: Belga, ANP 8 Franse wetenschappers hebben dinsdag laten weten het geen goed idee te vinden na 11 mei de maatregelen tegen het coronavirus fel te laten afzwakken. Volgens een studie zijn op dit moment zo'n 3,7 miljoen Fransen geïnfecteerd met het virus. Dat komt overeen met 5,7 procent van de bevolking. Dat volstaat echter niet om een tweede golf van het virus te weerstaan. Daarvoor zou 70 procent van de bevolking immuun moeten zijn. Enkel immuniteit kan de epidemie een halt toeroepen.

"Onze resultaten geven duidelijk aan dat zonder een vaccin een tweede golf van het virus niet tegengehouden kan worden. De maatregelen tegen het coronavirus moeten gehandhaafd blijven na 11 mei", schrijven de auteurs van de studie. Het onderzoek werd gevoerd door het Pasteur-instituut in Parijs, in samenwerking met de Franse publieke gezondheidsdienst en het Franse nationale instituut voor onderzoek naar gezondheid en geneeskunde, Inserm.

Meer dan 20.000 doden

Volgens berekeningen zijn de grote regio rond Parijs, met 12,3 procent besmettingen, en de Grand Est, met 11,7 procent besmettingen, de zwaarst getroffen gebieden in Frankrijk. Frankrijk telt momenteel ook al meer dan 20.000 coronadoden. Alleen in de VS, Italië en Spanje heeft de ziekte aan meer mensen het leven gekost.



De strenge uitgaansmaatregelen bij onze zuiderburen zullen na 11 mei geleidelijk afgebouwd worden. Premier Edouard Philippe verduidelijkte echter al wel dat het leven in Frankrijk ook na 11 mei nog niet zal zijn zoals voor het begin van de epidemie.

Welke versoepelingen?

Wat het openbaar vervoer in Frankrijk betreft, zal het “waarschijnlijk” vanaf 11 mei verplicht zijn een mondmasker te dragen, zei de premier eerder. Philippe dacht ook aan maatregelen zoals het ter beschikking stellen van handgels.

Hij deed ook een oproep om na die datum van 11 mei door te gaan met thuiswerken “voor zover mogelijk”. Indien niet, dan moet social distancing gehandhaafd blijven. Momenteel gesloten handelszaken zullen enkel na 11 mei kunnen heropenen mits die barrières en social distancing. Welk soort handelszaak het ook is, er zullen steeds wachtrijen moeten worden georganiseerd opdat er een meter afstand tussen de klanten blijft.

De Franse regering denkt tevens na over een heropening van de scholen na 11 mei “per territorium”, te beginnen met de minst door Covid-19 getroffen zones of met “halve klassen”. Philippe zei dat “alle hypothesen” op tafel moeten komen, en dat er nog geen beslissing is genomen. Ook niet over een datum. Hogescholen heropenen evenwel niet voor de zomer. Cafés en restaurants zullen niet snel op heropening moeten rekenen.

Lees ook:

Welke maatregelen tegen corona kunnen worden versoepeld? (Handen wassen niet, zoveel lijkt zeker) (+)

65-plussers in lockdown tot herfst of volgende lente? Professor legt uit hoe we kunnen terugkeren naar normaal leven (+)