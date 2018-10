Franse vrouw overlijdt door aanval stier

07 oktober 2018

Bron: ANP

Een inwoonster van Cannes is overleden aan de verwondingen die ze had opgelopen door een aanval van een stier tijdens het patroonfeest in Aigues-Mortes, in het zuidoosten van Frankrijk. De radiozender France Bleu Gard Lozère meldde vandaag dat de vrouw werd aangevallen toen ze zich tijdens een evenement in de arena van Aigues-Mortes tussen de tribune en de piste met stieren had begeven.