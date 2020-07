Franse vrouw (72) gestorven die gewelddadige echtgenoot doodschoot en gratie kreeg “Huwelijk was een 47 jaar durende hel” mvdb

29 juli 2020

14u34

Bron: ANP 0 De Franse Jacqueline Sauvage is overleden. Zij werd bekend omdat zij haar gewelddadige man doodschoot, daar tien jaar celstraf voor kreeg maar door een besluit van de Franse president François Hollande op vrije voeten kwam.

Ze stierf thuis op 72-jarige leeftijd en is inmiddels in besloten kring begraven, melden Franse media.

Toenmalig president François Hollande verleende haar vier jaar geleden een zogenoemd presidentieel pardon dat een onmiddellijk einde aan haar gevangenschap maakte. Rechters hadden nog geprobeerd daar een stokje voor te steken omdat zij haar vrijlating niet verantwoord vonden.



De zaak-Sauvage wekte in Frankrijk veel beroering. De vrouw vermoordde haar man Norbert Marot in 2012 na een huwelijk dat ze omschreef als een 47 jaar durende hel vol misbruik en mishandeling. Hij schold haar uit, hij bedreigde haar, gaf haar klappen en schopte haar. “Gemiddeld drie keer per week”, vertelde Jacqueline aan agenten. De laatste jaren werd het wat minder. “Eén keer per maand”.

Tijdens haar proces groeide ze uit tot het symbool van alle slachtoffers van huiselijk geweld. Na massale steunbetuigingen besloot Hollande dat ze vrij moest komen. Over de strijd van Sauvage is twee jaar geleden de film ‘Jacqueline Sauvage : C’était lui ou moi’ gemaakt. In 2019 zijn in Frankrijk minstens 116 vrouwen vermoord door hun partner.

