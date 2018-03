Franse vrouw (37) die 5 pasgeboren baby’s doodde en 4 van hen in diepvries verstopte staat voor rechter. Man wist zelfs niet dat ze zwanger was KVDS

19 maart 2018

22u57

Bron: BFM.TV, Sudpresse 0 In Frankrijk vindt deze week een van de ergste processen rond kindermoord plaats in jaren. Beschuldigde is Ramona C. (37), die ervan verdacht wordt vijf van haar pasgeboren kinderen te hebben gedood. Vier van hen zou ze in de diepvries hebben verborgen. Hoewel de speurders aanvankelijk ook met argwaan keken naar haar echtgenoot Juan Carlos (42), bleek die van niets op de hoogte. Hij zou zelfs niet geweten hebben dat zijn vrouw al die keren zwanger was.

Het was een van de twee tienerdochters van het koppel uit Louchats bij Bordeaux die de macabere ontdekking deed, op 19 maart 2015. In de woning van het gezin vond ze het levenloze lichaam van een baby. Hij was ingepakt in een afgesloten zak. Ze verwittigde meteen haar vader, die de politie belde. De autopsie wees uit dat het jongetje levensvatbaar was geweest bij zijn geboorte en dat hij 48 uur voor zijn zusje hem vond, overleden moest zijn geweest.

Babylichaampjes

In de uren die volgden op de ontdekking, vond de politie nog vier andere babylichaampjes. Die zaten verstopt in de diepvriezer van het gezin. Ook deze baby’s bleken levensvatbaar geweest te zijn bij hun geboorte. De zwangerschappen moesten volgens het gerecht hebben plaatsgevonden tussen 2005 en 2015. De geboortes vonden plaats in de badkamer van de woning. Ramona C. zou de kinderen onder water hebben gehouden en daarna ingevroren. (lees hieronder verder)

Waar de politie aanvankelijk ook verdenkingen had richting de echtgenoot van de vrouw – een landbouwer – werd die piste al snel verlaten. De familie en collega’s van Ramona hadden hem nochtans omschreven als “jaloers” en “erg gewelddadig”. Zelf vertelde hij dat hij niet eens wist dat zijn echtgenote al die keren zwanger was geweest. Hij stelde zich intussen burgerlijke partij.

Verward

De verwarde vrouw werd na de feiten meteen ondergebracht in een psychiatrisch ziekenhuis. Deze week is het proces tegen Ramona C. gestart. Ze staat terecht voor moord op minderjarigen. De rechtbank moet nu bepalen in welke mate de vrouw haar zwangerschappen ontkende en wat haar strafrechtelijke verantwoordelijkheid is. (lees hieronder verder)

Zelf erkent ze de feiten gepleegd te hebben, maar ze kan niet verklaren hoe het zover kon komen. “Ik weet niet wat ik moet zeggen”, klonk het vandaag bijna fluisterend op de eerste procesdag. “Ik ben de eerste om mijn daden te veroordelen.”

"Hoer"

Over haar leven met haar echtgenoot – dat 17 jaar duurde – was ze duidelijk. “Hij deed me lijden”, vertelde ze met trillende stem. “Hij beschimpte me herhaaldelijk en behandelde me als een hoer. En dan zeg ik het nog beleefd. Hij dreigde dat hij me zou vermoorden als ik weg durfde te gaan.”

Vrijdag wordt het verdict verwacht. De vrouw riskeert een levenslange gevangenisstraf.