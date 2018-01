Franse vader ontvoert doodzieke baby uit ziekenhuis ep/aja

12u05

Bron: ANP 7 Thinkstock Een Franse man heeft zijn doodzieke zoontje ontvoerd uit een ziekenhuis in Toulouse. De twee maanden oude baby heeft onmiddellijke zorg nodig waarschuwde de politie, die een ontvoeringsalarm uitgaf. Intussen werd de baby teruggevonden.

Het jongetje, Tizio, lag aan een maagsonde en infusen toen hij gisterenavond door zijn 33-jarige vader werd meegenomen, zei de officier van justitie tegen de regionale krant La Dépeche du Midi. De baby "lijdt aan een aandoening die de voortzetting van de onmiddellijke zorg vereist. Zijn vitale organen zijn in gevaar als hij niet zo snel mogelijk wordt gevonden''.

"Ouders gescheiden maar geen ruzie"

De man had het kind vrijdagavond ontvoerd uit het ziekenhuis. Zaterdag werd de baby teruggevonden in een woning van de familie van de vader in Belcaire bij Carcassonne. De vader - die verdacht wordt van de ontvoering van het twee maanden oude kind - en een oom staan onder politietoezicht, heeft de zender Franceinfo zaterdagavond bericht. De gezondheid van het kind is niet in gevaar.

Volgens een betrouwbare bron zijn de ouders van het kind gescheiden, maar komen ze nog steeds goed overeen. De vader, die momenteel zonder werk zit, zou ook elke dag zijn zoon in het ziekenhuis hebben bezocht. De speurders bestempelden de ontvoering dan ook als "onbegrijpelijk" en stellen dat er geen aanwijzingen zijn dat de man het kind bewust zou hebben willen onttrekken van de moeder.

Bevolking mobiliseren

Het ontvoeringsalarm is een procedure die in 2006 in Frankrijk werd ingevoerd en slechts zelden geactiveerd wordt. Bij deze procedure wordt op grote schaal gewaarschuwd op de radio, televisie, op borden in de treinstations en op de autowegen, om de bevolking te mobiliseren in de zoektocht naar het ontvoerde kind en de ontvoerder. Het alarm heeft zich intussen bewezen als bijzonder doeltreffend: van de 22 keer dat het alarm tot hiertoe werd afgekondigd, leidde het slechts in twee gevallen niet tot een snelle opsporing van het kind.

