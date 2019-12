Franse truckers plannen zaterdag 15 wegblokkades uit protest tegen dieselprijzen kv

05 december 2019

20u21

Bron: Belga 6 De Franse transportorganisatie OTRE is van plan om zaterdag op vijftien plaatsen in Frankrijk blokkades te organiseren op de snelwegen. Op die manier wordt actie gevoerd tegen de beslissing van de Franse regering om de terugbetaling van professionele diesel te verlagen.

OTRE is van plan om met een duizendtal vrachtwagens actie te voeren. Uit een kaart die door de Franse transportorganisatie wordt verspreid, blijkt dat het merendeel van de acties in de zuidelijke helft van het land ligt. Onder meer in de omgeving van Toulouse, Marseille en Lyon worden blokkades opgezet.

De Belgische grensstreek wordt minder zwaar getroffen. Enkel in de omgeving van Arras wordt ook een blokkade gepland.



Het is de bedoeling om met de blokkades "ver genoeg weg te blijven van de agglomeraties" en om zaterdag actie te voeren "om de burgers te sparen die tijdens de week gaan werken", zegt Jean-Marc Rivéra van OTRE.

De truckers zullen langzaamaanacties of filterblokkades opzetten. Alle wagens zullen worden doorgelaten, maar er moet wel rekening worden gehouden met hinder. Bovendien vallen de blokkades samen met stakingsacties op het openbaar vervoer.

De acties van zaterdag worden niet ondersteund door FNTR et TLF, de twee grootste transportorganisaties van Frankrijk.