Franse troepenmacht schakelt tientallen jihadisten in Mali uit KVE

07 februari 2020

21u26

Bron: Belga 0 De Franse troepenmacht Barkhane heeft zeker 30 jihadisten uitgeschakeld in Mali, zo heeft het opperbevel van het Franse leger vrijdag bekendgemaakt. Dat gebeurde tijdens gezamenlijke operaties met Malinese troepen tegen groepen die banden hebben met terreurorganisaties al-Qaida en Islamitische Staat (IS).

Frankrijk heeft in West-Afrika ongeveer 4.500 manschappen gelegerd, die daar extremisten bestrijden. Ook bevindt zich een VN-vredesmacht met zo'n 13.000 soldaten in het Afrikaanse land, waar allerlei gewapende groepen actief zijn. Frankrijk greep in 2013 militair in toen jihadisten in het land aan een opmars bezig waren.

Het Franse leger meldt onder meer een gewapende drone, een gevechtsvliegtuig en helikopters te hebben ingezet bij de recente operaties tegen de jihadisten. Die vonden plaats in het grensgebied met Burkina Faso en Niger. Het is onduidelijk of de "geneutraliseerde" strijders zijn gedood of gevangen genomen.